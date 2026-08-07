România evită retrogradarea, potrivit surselor. Ratingul țării ar urma să fie menținut de Moody’s

România ar urma să rămână în categoria recomandată investițiilor după evaluarea Moody’s, potrivit informațiilor obținute de Mediafax. Anunțul oficial este așteptat vineri seară, iar ratingul suveran nu ar urma să coboare de la nivelul Baa3 în categoria speculativă.

În prezent, România are la Moody’s ratingul Baa3, ultima treaptă din categoria „investment grade”. Potrivit informațiilor oferite de sursa cirată, evaluarea agenției nu va duce ratingul României în categoria „junk”, iar verdictul oficial urmează să fie publicat în scurt timp.

O eventuală retrogradare cu o treaptă, de la Baa3 la Ba1, ar însemna trecerea României în categoria speculativă. Atât în piață, cât și la nivelul autorităților, scenariul așteptat este însă cel al menținerii ratingului.

Evaluarea Moody’s vine la o săptămână după decizia Fitch Ratings de a păstra ratingul suveran al României la „BBB-”, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă. Unul dintre argumentele importante prezentate de România în fața Moody’s este evoluția execuției bugetare, gestionată de Ministerul Finanțelor condus de Alexandru Nazare.

În primul semestru din 2026, deficitul bugetar a scăzut la 2% din PIB, comparativ cu 3,64% din PIB în aceeași perioadă din 2025. În termeni nominali, deficitul s-a redus de la 69,8 miliarde de lei la aproximativ 41 de miliarde de lei.

Veniturile statului au crescut cu peste 10%, în timp ce cheltuielile au avansat cu mai puțin de 1% în termeni nominali.

Premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit chiar în ziua evaluării despre evoluția bugetului și despre efectele măsurilor luate pentru reducerea deficitului.

„Execuția bugetară pe primul semestru a confirmat că guvernul a făcut ceea ce a fost necesar și corect. Veniturile au fost colectate mai bine, cheltuielile sunt mai mici, iar deficitul este în scădere”, a transmis Bolojan.

Deficitul de aproximativ 2% din PIB înregistrat în primele șase luni este semnificativ mai redus decât cel raportat în perioada similară din 2025.

Evoluția execuției bugetare a contat și în analiza Fitch de la sfârșitul lunii iulie.

Pentru întregul an 2026, Fitch estimează un deficit bugetar de aproximativ 5,9% din PIB.

Moody’s evaluează în prezent România la Baa3, în timp ce Fitch și Standard & Poor’s acordă ratingul BBB-.

Perspectivele asociate celor trei calificative sunt negative.

Fitch a confirmat pe 31 iulie ratingul „BBB-”, dar a avertizat asupra riscurilor generate de instabilitatea politică și asupra dificultăților privind continuarea reducerii deficitului după 2026.

După verdictul Moody’s, următoarea evaluare importantă pentru România este programată de Standard & Poor’s pentru 2 octombrie.