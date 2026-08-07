Șoferii și transportatorii trebuie să țină cont de două termene importante în această toamnă. CNAIR a anunțat că sistemele STRR și TollRo vor deveni operaționale din 31 august 2026, însă tarifele pentru rovinietă și TollRo vor începe să fie percepute efectiv de la 1 octombrie 2026.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță utilizatorii drumurilor naționale, drumurilor expres și autostrăzilor că Sistemul de Tarifare Rutieră Electronică din România (Rovinieta) și TollRo vor fi implementate pe teritoriul țării până la sfârșitul lunii august.

Data de 31 august marchează însă doar momentul în care infrastructura și sistemele informatice devin funcționale.

Potrivit CNAIR, TollRo se va aplica vehiculelor înmatriculate care circulă pe domeniul SETRE România și care sunt proiectate și construite pentru transportul de marfă, cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone.

Tariful va fi colectat prin intermediul Sistemului de Tarifare Rutieră Electronică din România.

Vehiculele destinate transportului mixt vor fi tratate, în ceea ce privește aplicarea TollRo, în aceeași categorie cu vehiculele pentru transportul de marfă.

CNAIR anunță că punerea în funcțiune a sistemelor la 31 august nu înseamnă și începerea imediată a taxării. Potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 226/2023, aplicarea rovinietei și TollRo de către CNAIR va începe la 1 octombrie 2026, în condițiile prevăzute de lege. Astfel, 31 august 2026 este termenul pentru implementarea infrastructurii și a componentelor informatice STRR și TollRo, iar 1 octombrie reprezintă data de la care tarifele vor fi percepute efectiv.

O altă etapă este programată pentru începutul anului viitor. CNAIR anunță că interoperabilitatea sistemului românesc de tarifare rutieră electronică cu sistemele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene va deveni operațională la 15 ianuarie 2027.

Conectarea se va realiza prin Serviciul European de Taxare Rutieră, SETRE.

Măsura este prevăzută de art. 11 alin. (2) din Legea nr. 226/2023, modificată prin Legea nr. 103/2026, și va permite integrarea sistemului din România cu platformele europene de taxare rutieră.