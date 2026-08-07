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Furtunile au făcut pagube în Bihor, Sibiu și Brașov. Acoperișuri smulse și copaci doborâți

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Furtunile au făcut pagube în Bihor, Sibiu și Brașov. Acoperișuri smulse și copaci doborâțiAleșd. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Furtunile puternice de vineri au provocat pagube în mai multe zone din Bihor, Sibiu și Brașov. În Aleșd, o parte din acoperișul gării a fost smulsă de vânt, iar în alte localități au fost semnalate grindină și ploi torențiale. Fenomenele severe au venit după mai multe zile în care vestul țării s-a confruntat cu caniculă și secetă. Aleșd este localitatea din județul Bihor în care actualul premier Ilie Bolojan și-a început cariera politică, fiind consilier local și având afaceri în zonă.

Furtunile au făcut pagube în Bihor

Ploile torențiale au afectat vineri după-amiază mai multe localități din județ. Printre zonele lovite puternic s-a numărat Aleșd, unde a căzut și grindină.

Potrivit jurnaliștilor locali de la alesdonline.ro, rafalele puternice au smuls o parte din acoperișul gării din oraș.

Cu doar câteva zile înainte, Bihorul se aflase sub Cod roșu de caniculă. Vineri, meteorologii au emis o avertizare nowcasting Cod roșu pentru ploi torențiale, cu acumulări de peste 25-30 l/mp. În zonele vizate se strânseseră deja, în orele precedente, cantități de 25-40 l/mp.

Avertizarea a inclus localitățile Dobrești, Vadu Crișului, Șuncuiuș, Aștileu, Țețchea, Măgești și Vârciorog.

Acoperișul unui bloc din Sibiu a căzut peste mașini

Furtuna a provocat pagube și în municipiul Sibiu. O parte din acoperișul unui bloc de pe strada Valea Aurie s-a desprins vineri seară din cauza vântului și s-a prăbușit peste mai multe autoturisme parcate.

Mașinile au fost avariate, însă în urma incidentului nu au fost raportate persoane rănite.

Traficul rutier a fost închis în zona afectată.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a trimis la fața locului o autospecială de stingere, una de descarcerare, un echipaj SMURD și o autospecială de primă intervenție.

Furtuna Sibiu

Furtuna Sibiu. Sursă foto: captură video

Furtunile au doborât copaci și în Brașov

Fenomenele meteo severe au provocat probleme și în Brașov și în localitatea Sânpetru. Pompierii militari au intervenit vineri seară pentru îndepărtarea unor arbori doborâți de vânt și pentru evacuarea apei din mai multe garaje inundate.

În municipiul Brașov, doi brazi au fost doborâți. Unul dintre aceștia a căzut peste un autoturism, iar celălalt pe carosabil.

Nici în aceste situații nu au fost înregistrate victime.

În Sânpetru, pompierii au intervenit pentru îndepărtarea mai multor copaci căzuți în urma furtunii. Totodată, pe Strada Temeliei din Brașov, echipajele au fost solicitate pentru evacuarea apei din garajele inundate.

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