Republica Moldova. Veaceslav Platon, controversatul afaceris care luptă în justiţia engleză ca să nu fie extrădat la Chişinău, unde ar putea fi condamnat, susţine că a fost jefuit şi vrea să recupereze cota de 40 la sută din întreprinderea „Alimentarmaş”, aflată în insolvenţă aproape 20 de ani.

Declaraţia a fost făcută de afacerist pentru redacţia de investigaţie „Cu sens”.

Amitim că şi Evenimentul Zilei a realizat o anchetă despre situaţia creată la fosta uzină „Alimentarmaş” din Chişinău, în care statul deţine o cotă de puţin peste 30 la sută. Iar cota de 40 la sută, care era controlată de Platon, a fost cumpărată un an în urmă de o întreprindere din România. Care s-a ales cu dosar penal pentru presupusă implicare în schemele de spălare de bani ale lui Platon.

Antreprenorul român a făcut publice mai multe documente bancare în care arată că a investit bani în afacere.

Amintim că Veaceslav Platon, care a deţinut pentru o scurtă perioadă mandatul de deputat din partea formaţiunii politice Moldova noastră este autorul Legii insolvenţei, adoptată de Parlamentul de la Chişinău în 2012. Iar breşele lăsate în această lege a făcut posibilă deposedarea de afaceri a mai multor antreprenori.

Afaceristul care se ascunde de justiţia moldovenească la Londra a declarat jurnaliştilor de la portalul „Cu sens” că a controlat până în 2016 (anul când a fost reţinut la Kiev n.r.) întreprinderea Global Comerţ, care deţinea cota de 40 % la Alimentarmaş.

Platon a precizat că la moment nu are interese la „Alimentarmaş”. Dar peste un an, doi sau trei va avea.

„Pentru că mi-a fost furat acel pachet de acțiuni și, mai devreme sau mai târziu, mi-l voi recupera. Ascultați, de ce ar trebui să dăruiesc cuiva ceva? Corect? De ce? De ce să fac un cadou? Pentru un om care s-a ocupat toată viața de astfel de lucruri, pentru mine aceasta nu este o problemă”, a declarat afaceristul.

Ancheta EvZ a constatat că cel care a băgat în insolvenţă cu două decenii în urmă uzina „Alimentarmaş” este chiar Veaceslav Platon.

În februarie 2006, SC Global Comerţ SRL a procurat prin intermediul Bursei Naţionale pachetul majoritar de acţiuni (40,5%) de la „Alimentarmaş”.

La 19 decembrie 2007, noul director al Alimentarmaş, Iurie Kontievskii, un afacerist din anturajul lui Platon, s-a adresat la Curtea de Apel Economică (judecătorul – Eugeniu Clim) cu cererea introductivă privind iniţierea procesului de insolvabilitate.

Motivând faptul incapacităţii totale de plată şi imposibilitatea de achitare a datoriilor faţă de creditori. Care la moment constituia suma circa 7 milioane de lei.

Instanţa a dat undă verde cereriii lui Kontievski, desemnându-l la solicitarea acestuia, administrator provizoriu pe Veaceslav Timotin.

CNA a pornit în acest caz un dosar penal. Care a fost tras pe line moartă.

Potrivit unui document eliberat de Agenţia Servicii Publice, Global Comerţ SRL a fost fondată în de Natalia Pospelova şi Oleg Martîniuc, în februarie 2005. Iar la 12 ianuarie 2006, aceştia au înstrăinat Global Comerţ SRL lui Havrilenko Vitali, un ucrainean din Dnepropetrovsk.

Tot atunci, este schimbată şi adresa juridică a întreprinderii. Pe strada Mihai Eminescu din Căuşeni, oraşul de baştină a lui Veaceslav Platon.

Ca peste o lună, Global Comerţ SRL să cumpere pachetul majoritar de acţiuni de la „Alimentarmaş”. Iar în mai puţin de doi ani omul lui Platon s-o trimită în faliment.

După demarararea procedurii de insolvenţă, SRL Global Comerţ pare să fie aruncată din schemă. Iar la 8 noiembrie 2012, Havrilenko îi vinde întreprinderea lui Oleg Osypchuk, un afacerist din oraşul ucrainean Jitomir.

Datele bancare arată că, începând cu anul 2010, Global Comerţ SRL nu a avut activitate şi a efectuat nicio tranzacţie până în martie 2025, când a fost vândută oamenilor de afaceri din România.

Ancheta EvZ arată că Veaceslav Platon a controlat şi chiar a beneficiat de „Alimentarmaş până în 2021. Şi a făcut acest lucru cu îngăduiala administratorului Veaceslav Timotin.

Platon a fost ajutat cumnatul său, Georgiy Poleschuk, beneficiarul efectiv al firmei „căpușă” B.Ț. EST & CO SRL).

În perioada anilor 2013-2021, Platon şi soţul surorii sale au organizat un șir de delapidării de la Alimentarmaș. S-a făcut prin locațiune la preț redus, vânzări fictive, servicii fictive neexistente în sumă totală de peste 10 000 000 lei.

La 6 octombrie 2009, B.T. EST&CO a înregistrat la Chişinău SRL Pelicanus şi Co, avându-l ca administrator pe acelaşi Georgiy Poleschuk. Iar adresa juridică fiind pe strada Meşterul Manole 12 din Chişinău, în corpul administrativ al Uzinei „Alimentarmaş”. Dreptul la adresa juridică fiind oferit de administratorul Timotin.

La 13 decembrie 2013, Veceslav Timotin a semnat procura nr.1/14 prin care i-a acordat dreptul lui Poleschuk la a doua semnătură. Astfel, cumnatul lui Platon a obţinut dreptul de a semna documentele financiare și bancare.

La 31 decembrie 2013, SA Alimentarmas, în calitate de locator, reprezentat de administratorul Timotin, a incheiat cu SRL В.Т. Est & Co contractul cu nr. 12/13 privind darea in locatiune a spațiilor comerciale. Conform contractului, Timotin, a transmis în folosinţă spațiul întreprinderii Alimentarmaş, cu о suprafata de 3419,3 m2 pe un termen de trei ani. La preţul de 20,0 lei m2. Un preţ derizoriu, cu mult sub nivelul preţului de piaţă.

În baza acordului aditţonal nr.4 din 2 mai 2014, a fost modificat pct. 1.1 a contractului care prevede majorarea suprafetei de la 3419,3 m2 la 8163,6 m2. Ulterior, В.Т. Est & Co a dat spaţiile Alimentarmaş în sublocaţiune. De data aceasta, la preţuri de piaţă.

În 2022 a fost schimbat administratorul de insolvenţă la „Alimentarmaş”, În acea perioadă, când administrator provizoriu la Alimentarmaş era Roman Pânzari, două societăţi cu răspundere limitată afiliate lui Arcadie Topalo, Invensis Soft si Mobile Devices Distribution, au cumpărat datoria de 8.540.000 de lei pe care uzina o avea către Inspectoratul Fiscal de Stat şi Comisia Naţională a Asigurărilor Sociale.

După ce au cumpărat principalele creanţe de la Alimentarmaş, întreprinderile controlate de Topalo au fost incluse automat în Comitetul creditorilor.

În aprilie 2024, creditorii controlaţi de Topalo încearcă să-l aducă pe Timotin din nou la conducerea uzinei.

la 16 septembrie 2024, instanţa de apel le dă creditorilor câştig de cauză, numindu-l pe Timotin Veaceslav lichidator al SA „Alimentarmas”. De data aceasta Timotin începe să lucreze pentru Topalo.

După revenirea lui Timotin, SA Alimentarmaş începe să se prăbuşească din nou. Timotin începe să primească onorarii grase din contul întreprinderii, în timp ce încăperile fostei uzine sunt date în locaţiune la preţuri derizorii.

Încet-încet, întreprinderea începe să se îngloade din nou în datorii. Iar una din firmele lui Topalo mai cumpără încă o creanţă de aproape patru milioane de lei.

Se formează impresia că se urmărea intenţionat distrugerea întreprinderii. Ca ulterior să poată fi vândută la preţ derizoriu, în contul datoriilor. O schemă folosită des de şmecherii din insolvenţă.

Până la urmă, acţiunile ilegale nu sunt trecute cu vederea. Pentru abuzurile de Alimentarmaş, dar şi la alte întreprinderi gestionate de el, lui Veaceslav Timotin i-a fost retrasă licenţa de administrator autorizat de insolvenţă.

SRL ROSE A.C. intenţiona să deschidă în Republica Moldova o uzină de reciclare a deşeurilor. În care, pe lângă investiţiile româneşti, urma să atragă şi fonduri europene. Precum şi să stabilească partenierate cu oamenii de afaceri de la Chişinău.

Însă pentru a putea să activeze, întreprinderea trebuia să fie scoasă din insolvenţă. Şi s-a decis ca să achite suma de 8,6 milioane de lei, banii pe care „Alimentarmaş” îi datora firmelor lui Arcadie Topalo și din cauza cărora nu putea ieși din procesul de insolvabilitate.

Toate tranzacţiile au fost făcute prin bancă, fiind verificate minuţios de către bănci şi Fisc.

Veaceslav Timotin a decis cu orice preț să stopeze procedura distribuirii banilor pentru a stinge creanţele lui Topalo.

Obosiţi de piedicile care li se puneau la fiecare pas şi care i-au făcut tot mai neîncrezători în siguranţa investiţiei, cei de la SRL ROSE A.C. au renunţat la ideea de a face afaceri la Chişinău.

Însă s-au ales cu un dosar penal pentru spălare de bani şi afiliere cu Platon, în urma unei plângeri depuse de Timotin la CNA.