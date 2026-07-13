Republica Moldova. Un antreprenor din România care a încercat să investească şi să dezvolte o afacere peste Prut s-a poment cu dosar penal pentru spălare de bani şi cu 8.500.000 de lei (cca 423,6 mii euro), blocate în contul unei întreprinderi aflate de cca 20 de ani într-un proces de insolvenţă.

„Greşeala” antreprenorului din România este că a atins la greu interesele unui controversat afacerist de la Chişinău, care a fost condamnat pentru spălare de bani. Şi despre care presa de la Chişinău a scris că este una dinte principalele filiere, prin care Federația Rusă își finanțează oamenii de la Chișinău.

O altă „crimă” a întreprinderii din România este că a avut imprudenţa să cumpere activele unei firme inclusă în lista persoanelor asociate controversatului afacerist Veacelav Platon. Firmă pentru care oamenii de afaceri din România au primit de la statul Republica Moldova un certificat (cazier juridic), prin care li se garanta că întreprinderea nu are probleme penale.

Acum, cu această umbră rămasă de la Platon, antreprenorul din România este şantajat pentru a renunţa la cota parte de 40 la sută din întreprinderea Alimentarmaş.

Uzina Alimentarmaş, fosta Pişcemaş, a fost dată în exploatare la 20 ianuarie 1978, după trei ani de construcţie. Iniţial, Uzina se ocupa de reparaţia şi producerea utilajului mecanic pentru întreprinderile gospodăriei automobilistice. Ulterior, s-a reprofilat în producerea utilajului tehnologic pentru industria alimentară a URSS.

Situată în zona industrială a Chişinăului, în apropierea unor noduri importante de infrastructură, ceea ce a mai rămas din fosta uzină Alimentarmaş rămâne a fi foarte atractivă pentru afacerişti. Întreprinderea se întinde pe un teritoriu de peste şase hectare. Doar blocul administrativ are peste 5000 metri pătraţi, iar spaţiile comerciale şi de producere se întind peste 38 de mii de metri pătraţi.

La moment, acţiunile SA Alimentarmaş sunt repartizate în felul următor: puţin peste 30 % o reprezintă cota statului, 40 la sută aparţin întreprinderii ICS Activrecargado SRL (asociat unic - Frumoss Proiectare SRL, din România), 8 la sută din acţiuni sunt împărţite de 7 persoane juridice, iar restul 21 % se află în proprietatea a peste 2500 de persoane fizice.

O notă informativă din anul 2008 a Centrului Naţional Anticorupţie relevă că la 24 iulie 2008, de către CNA a fost pornită urmărirea penală pe faptul insolvabilităţii fictive a întreprinderii. Care ar fi cauzat creditorului daune în proporţii mari.

Din probele acumulate, ofiţerii CNA constatau că „în februarie 2006, SC Global Comerţ SRL (întreprindere afiliată lui Platon Veaceslav) a procurat prin intermediul Bursei Naţionale pachetul majoritar de acţiuni (40,5%) de la Alimentarmaş.

La 19 decembrie 2007, noul director al Alimentarmaş, Iurie Kontievskii, un afacerist din anturajul lui Platon, s-a adresat la Curtea de Apel Economică (judecătorul – Eugeniu Clim) cu cererea introductivă privind iniţierea procesului de insolvabilitate. Motivând faptul incapacităţii totale de plată şi imposibilitatea de achitare a datoriilor faţă de creditori. Care la moment constituia suma circa 7 milioane de lei.

Instanţa a dat undă verde cereriii lui Kontievski, desemnându-l la solicitarea acestuia, administrator provizoriu pe Veaceslav Timotin.

Ulterior, activele firmei afiliate lui Veaceslav Platon, care deţinea cota majoritară de acţiuni la Alimentarmaş, au fost înstrănătate. Însă întreprinderea nu a mai fost scoasă din insolvenţă nici până în ziua de azi. Iar dosarul penal, pornit cu 18 ani în urmă, probabil că s-a rătăcit prin sertarele CNA şi nu a mai rămas nici praful din el.

Potrivit unui document eliberat de Agenţia Servicii Publice, Global Comerţ SRL a fost fondată în de Natalia Pospelova şi Oleg Martîniuc, în februarie 2005. Iar la 12 ianuarie 2006, aceştia au înstrăinat Global Comerţ SRL lui Havrilenko Vitali, un ucrainean din Dnepropetrovsk.

Tot atunci, este schimbată şi adresa juridică a întreprinderii. Pe strada Mihai Eminescu din Căuşeni, oraşul de baştină a lui Veaceslav Platon.

Ca peste o lună, Global Comerţ SRL să cumpere pachetul majoritar de acţiuni de la Alimentarmaş. Iar în mai puţin de doi ani omul lui Platon s-o trimită în faliment.

După demarararea procedurii de insolvenţă, SRL Global Comerţ pare să fie aruncată din schemă. Iar la 8 noiembrie 2012, Havrilenko îi vinde întreprinderea lui Oleg Osypchuk, un afacerist din oraşul ucrainean Jitomir.

Datele bancare arată că, începând cu anul 2010, Global Comerţ SRL nu a avut activitate şi a efectuat nicio tranzacţie până în martie 2025, când a fost vândută oamenilor de afaceri din România.

Veaceslav Platon, cu îngăduiala lui Veaceslav Timotin, continuă să-şi facă mendrele la Alimentarmaş.

De data aceasta, Platon îl include pe cumnatul său, Georgiy Poleschuk, beneficiarul efectiv al firmei „căpușă” B.Ț. EST & CO SRL).

În perioada anilor 2013-2021, Platon şi soţul surorii sale au organizat un șir de delapidării de la Alimentarmaș. S-a făcut prin locațiune la preț redus, vânzări fictive, servicii fictive neexistenteîn sumă totală de peste 10 000 000 lei.

La 6 octombrie 2009, B.T. EST&CO a înregistrat la Chişinău SRL Pelicanus şi Co, avându-l ca administrator pe acelaşi Georgiy Poleschuk. Iar adresa juridică fiind pe strada Meşterul Manole 12 din Chişinău, în corpul administrativ al Uzinei Alimentarmaş. Dreptul la adresa juridică fiind oferit de administratorul Timotin.

La 13 decembrie 2013, Veceslav Timotin a semnat procura nr.1/14 prin care i-a acordat dreptul lui Poleschuk la a doua semnătură. Astfel, cumnatul lui Platon a obţinut dreptul de a semna documentele financiare și bancare.

La 31 decembrie 2013, SA Alimentarmas, în calitate de locator, reprezentat de administratorul Timotin, a incheiat cu SRL В.Т. Est & Co contractul cu nr. 12/13 privind darea in locatiune a spațiilor comerciale. Conform contractului, Timotin, a transmis în folosinţă spațiul întreprinderii Alimentarmaş, cu о suprafata de 3419,3 m2 pe un termen de trei ani. La preţul de 20,0 lei m2. Un preţ derizoriu, cu mult sub nivelul preţului de piaţă.

În baza acordului aditţonal nr.4 din 2 mai 2014, a fost modificat pct. 1.1 a contractului care prevede majorarea suprafetei de la 3419,3 m2 la 8163,6 m2. Ulterior, В.Т. Est & Co a dat spaţiile Alimentarmaş în sublocaţiune. De data aceasta, la preţuri de piaţă.

Potrivit datelor de la Camera înregistrării de stat, la adresa unde se află Alimentarmaş au adresă juridică 100 de întreprinderi.

Administratorul provizoriu Veaceslav Timotin, în loc să restructureze întreprinderea şi să o scoată din probleme, a înglodat-o şi mai tare. Ca în anul 2021, întreprinderea să intre în faliment.

În 2022, se schimbă administratorul de insolvenţă. Şi, lucru curios, întreprinderea devine, practic peste noapte, viabilă. Obținând pe parcursul a câţiva ani venituri din vânzări de cel puţin 30.000.000 lei. Aceste lucru reieşind dintr-un raport al Inspecţiei Financiare.

Anume în această perioadă, fosta uzină aprinde poftele unui alt afacerist controversat. Este vorba despre Arcadie Topalo, supranumit în presă moldovenească „regele penal” al achiziţiilor publice.

Arcadie Topalo este proprietarul unei reţele de magazine de electrocasnice. Potrivit portalului anticoruptie.md, în anul 2017, Arcadie Topalo a fost condamnat pentru spălare de bani la 5 ani de închisoare, cu suspendare. Iar pentru evaziune fiscală și pseudo-activitatea de întreprinzător a fost amnistiat.

Sentința a fost pronunțată după ce s-a demonstrat că afaceristul a înființat mai multe companii pe numele unor persoane interpuse și a prejudiciat statul cu 37 de milioane de lei. Întreg procesul a fost marcat de decizii surprinzătoare. După ce și-a recunoscut parțial vina și înainte ca magistrații să pronunțe sentința, Topalo a plătit paguba incriminată. Mai mult, comportamentul procurorului de caz, Vitalie Busuioc, a fost obiectul unei anchete de serviciu, iar Colegiul de Disciplină și Etică l-a găsit vinovat de abateri disciplinare.,scrie portalul anticoruptie.md.

Busuioc a transmis dosarul în judecată în data de 9 noiembrie 2016, la trei ani de la inițierea urmăririi penale. Topalo era învinuit de „crearea unui grup criminal organizat în scopul comiterii infracţiunilor de pseudo-activitate de întreprinzător, evaziune fiscală a întreprinderilor şi spălării banilor în proporţii deosebit de mari”. La început, a stat și după gratii două luni, de la 7 octombrie 2016 până la 6 decembrie a aceluiași an.

Cel mai exploziv episod investigat de presă este vânzarea secretă a Uzinei Topaz din Chișinău. Afacerea s-a făcut în secret, la Moscova. Uzina Topaz și terenurile aferente, peste cinci hectare, au fost vândute pe bani mărunți, beneficiarul devenind o companie din Rusia, care ar fi controlată de Arcadie Topalo.

Uzina a fost vândută cu aproape 16 milioane de euro companiei „Business Broker Finance" (БИЗНЕС БРОКЕР ФИНАНС), administrată de rusul Denis Ipolitov. În spatele căruia ar sta de fapt Arcadie Topalo. Uzina Topaz este afiliată corporației ruse de stat Rostec.

Dacă Republica Moldova s-ar fi alăturat atunci sancțiunilor internaționale, întreprinderea putea fi confiscată în folosul statului. Valoarea reală a uzinei ar depăși 40 de milioane de euro, deși a fost vândută pentru 16 milioane.

În 2022, când administrator provizoriu la Alimentarmaş era Roman Pânzari, două societăţi cu răspundere limitată afiliate lui Arcadie Topalo, Invensis Soft si Mobile Devices Distribution, au cumpărat datoria de 8.540.000 de lei pe care uzina o avea către Inspectoratul Fiscal de Stat şi Comisia Naţională a Asigurărilor Sociale.

Singurul fondator al Invensis Soft SRL este Arcadie Topalo. Întreprinderea are adresa juridică pe strada Ion Creangă 6 v din Chişinău. La aceeaşi adresa juridică este înregistrată şi SRL Mobile Devices Distribution. În calitate de singur fondator şi administrator al întrerinderii figurează Alexandru Filimon. Dar...

În august 2024, portalul mold-street.com scria despre fuzionarea Mobile Devices Distribution cu Ultra Distribution. Ultima, la fel, cu adresa pe strada Ion Creangă 6 v. Şi care, în anumite perioade, apărea la fel ca şi Arcadie Topalo, ca fondatoare a BTS Pro, o companie în privința căreia a fost pronunțată o hotărâre irevocabilă, în 2021, pentru obstrucționarea controalelor și inducerea în eroare a Consiliului Concurenței.

BTS Pro a suportat de-a lungul existenței sale mai multe metamorfoze, dar de fiecare dată în calitate de fondatori și administratori apăreau persoane din anturajul omului de afaceri Arcadie Topalo, scrie anticorupţie.md.

O altă întreprindere controlată de Topalo, care a preluat câteva creanţe de la Alimentarmaş, este SRL Presudor. Legătura dintre Presudor şi Topalo Arcadie este construită prin Edgar Negură și societățile Vivaflora și Status Construct.

Un extras ASP din 30.03.2026 îl indică pe Edgar Negură administrator, Invensis Soft asociat cu 50% și pe Topalo Arcadie beneficiar efectiv.

O a doua rețea relevantă se formează prin clusterul MALVICON-PLUS – Malai Victoria – AMELA IMPEX / SMART BUSINESS SUPPORT – Brad Svetlana – INVENSIS SOFT – Topalo Arcadie.

După ce au cumpărat principalele creanţe de la Alimentarmaş, cele trei întreprinderi controlate de Topalo au fost incluse automat în Comitetul creditorilor.

În aprilie 2024, lui Albert Puiu i-a fost retrasă licenţa din cauza unei condamnări pentru o infracţiune de serviciu, comisă pe când era şef la Penitencciarul nr.13. Comitetul creditorilor controlat de Topalo încearcă să-l readucă la adninstrare provizorie a SA Alimentarmaş pe Veaceslav Timotin. Însă Judecătoria Chişinău îl desemnează pe Veaceslav Stejar.

Decizia primei instanţe a fost contestată la Curtea de Apel Centru. Iar la 16 septembrie 2024, instanţa de apel le dă creditorilor câştig de cauză, numindu-l pe Timotin Veaceslav lichidator al SA Alimentarmas.

După revenirea lui Timotin, SA Alimentarmaş începe să se prăbuşească din nou. Timotin începe să primească onorarii grase din contul întreprinderii, în timp ce încăperile fostei uzine sunt date în locaţiune la preţuri derizorii.

Încet-încet, întreprinderea începe să se îngloade din nou în datorii. Iar una din firmele lui Topalo mai cumpără încă o creanţă de aproape patru milioane de lei.

Se formează impresia că se urmărea intenţionat distrugerea întreprinderii. Ca ulterior să poată fi vândută la preţ derizoriu, în contul datoriilor. O schemă folosită des de şmecherii din insolvenţă.

Până la urmă, acţiunile ilegale nu sunt trecute cu vederea. Pentru abuzurile de Alimentarmaş, dar şi la alte întreprinderi gestionate de el, lui Veaceslav Timotin i-a fost retrasă licenţa de administrator autorizat de insolvenţă.

La 25.01.2024, Alexandru Musteaţă, directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) a emis un ordin prin care au fost aprobate listele persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor. Un subiect al restricţiilor fiind şi controversatul afacerist Veaceslav Platon.

În lista agenţilor economici afiliaţi lui Platon se regăseşte şi întreprinderera Global Comerţ SRL. La acel moment acţionar majoritar la Alimentarmaş. Precum şi fondatorul întreprinderii, afaceristul ucrainean Oleg Osypchuk.

Ultimul susţine că nu îl cunoaşte personal pe Platon şi că a cumpărat întreprinderea Global Comerţ în 2012 de la un om de afaceri din Ucraina.

În lista SIS se mai regăsesc В.Т. Est & Co, Georgiy Poleschuk şi Iuri Kontievski, pentru￼ legăturile cu Veaceslav Platon. În listă nu se regăsesc însă Natalia Pospelova, Oleg Martîniuc şi Vitali Havrilenko. La fel, nu se regăseşte nici Pelicanus & Co.

De lista lui Alexandru Musteaţă a scăpat şi Veaceslav Timotin, cel care a fost desemnat de Kontievski administrator la Alimentarmaş. Şi care l-a ajutat pe Platon să-şi facă mendrele ani la rând. Fără să le pese că peste 30 la sută din acţiunile fostei uzine aparţin statului.

După ordinul semnat de directorul SIS, Oleg Osypcyuk decide să scape de afacerea din Republica Moldova. Iar în vara anului 2024 apare şi primul cumpărător. Este vorba despre SRL ROSE A.C. , o întreprindere din judeţul Iaşi, România.

În septembrie 2024 are loc prima tentativă de înstrăinare a activelor Global Comerţ. Însă tranzacţia este pusă pe roşu de către Inspectoratul Fiscal de Stat, fiind verificată timp de peste 5 luni de zile, pe motiv că Global Comerţ se află în lista întreprinderilor afiliate lui Platon.

Pentru a convinge cumpărătorul din România, avocaţii SRL Global Comerţ le-au prezentat două caziere, eliberate în iulie şi în octombrie 2024, că întreprinderea nu figurează nici într-un dosar penal.

Un alt argument a fost răspunsul oferit de SIS la 17 octombrie 2024 avocatului Alexei Kebeş, în interesele lui Oleg Osypchuk. „Serviciul doar a elaborat listele persoanelor asociate subiecţiilor restricţiilor, fără a aplica careva măsuri restrictive sau interdicţii prin ordinul de referinţă”, se menţionează în dpcumentul SIS.

În acelaşi răspuns se mai menţionează că referitor existenţa restricţiilor sau limitările se poate expune Agenţia Servicii Publice sau Inspectoratul Fiscal.

Pentru a reanima întreprunderea și a o scoate de sub vechea umbra a lui Platon, tot în octombrie 2024, Oleg Osypchuk, prin împuternicitul său legal în R. Moldova, îi schimbă denumirea din Global Comerţ în Activrecargado, schimbă adresa juridică de la Căuşeni în Vadul lui Vodă, iar ca administrator este numit Tudor Drujinin.

La 14 martie 2025, după ce Fiscul a ridicat restricţiile în urma unor verificări riguroase, întreprinderea din Iaşi a cumpărat capitalul social în mărime de 100% al ICS Activrecargado SRL (fosta ICS Global Comerţ SRL), care este și acționarul SA Alimentarmaș.

Conform datelor oficiale, antreprenorul din România a achitat 2.005.400 lei (cca 100.000 euro).

SRL ROSE A.C. intenţiona să deschidă în Republica Moldova o uzină de reciclare a deşeurilor. În care, pe lângă investiţiile româneşti, urma să atragă şi fonduri europene. Precum şi să stabilească partenierate cu oamenii de afaceri de la Chişinău.

Având legături în diferite medii de la Chişinău, reprezentanţii SRL ROSE A.C. au făcut cunoștință cu Albert Puiu, fost administrator de insolvenţă la Alimentarmaş. Deoarece acesta avea cunoștințe în domeniul insolvenței și era foarte bine familiarizat cu specificul întreprinderii insolvabile SA Alimentarmas, a ajuns pe post de consilier la întreprinderea din Iaşi. Pentru a contribui la realizarea proiectelor companiei românești pe teritoriul R. Moldova.

Însă pentru a putea să activeze, întreprinderea trebuia să fie scoasă din insolvenţă. Şi s-a decis ca să achite suma de 8,6 milioane de lei, banii pe care Alimentarmaş îi datora firmelor lui Arcadie Topalo și din cauza cărora nu putea ieși din procesul de insolvabilitate.

Ulterior, în afacere au fost atraşi şi alţi moldoveni, inclusiv Albert Puiu, care au creditat la greu SRL ROSE A.C. Unii chiar au vândut imobile pentru a se putea asocia cu antreprenorii din România. Iar alţii s-a împrumutat.

Toate tranzacţiile au fost făcute prin bancă, fiind verificate minuţios de către bănci şi Fisc.

Doar că au avut o altă surpriză. Veaceslav Timotin a decis cu orice preț să stopeze procedura distribuirii banilor pentru a stinge creanţele lui Topalo.

Obosiţi de piedicile care li se puneau la fiecare pas şi care i-au făcut tot mai neîncrezători în siguranţa investiţiei, cei de la SRL ROSE A.C. renunţă la ideea de a face afaceri la Chişinău.

Fapt care nu i-a încântat pe partenerii moldoveni. Care au investit în stingerea datoriilor către Alimentarmaş.

În cele din urmă, părţile au convenit că SRL ROSE A.C. să vândă cota parte deţinută la Alimentarmaş către SRL Frumoss Proiectare, o întreprindere din Târgul Frumos. Beneficiarii căreia sunt moldovenii care au creditat SRL ROSE A.C. ca să scoată Alimentarmaş din insolvenţă.

Iar pentru a evita toate procedurile birocratice, SRL ROSE A.C. urma să transmită banii de pe cont pentru stingerea datoriilor către Alimentarmaş.

Ceea ce urmează mai departe e ca în fabula când hoţul, prins la furat, strigă: „Prindeţi hoţul!”.

Administratorul Veaceslav Timotin, contrar atribuţiilor sale, se opune achitării creanţelor deţinute de firmele lui Topalo la Alimentarmaş şi scoaterii întreprinderii din insolvenţă.

Judecătoria Chişinău admite însă oferta SRL ROSE A.C. privind stingerea datoriei şi îl obligă Timotin să deschidă un cont special. Ofertantul Rose AC SRL execută decizia şi banii sunt transferaţi. Însă lichidatorul Timotin Veaceslav refuză să îi transfere creditorilor afiliați lui Arcadie Topalo. Refuzul acesta este susținut și de membrii comitetului de creditori, compus din 3 reprezentanți ai firmelor lui Topalo Arcadie.

Tot atunci Veaceslav Timotin depune o plângere la CNA. În care acuză antreprenorul din Iaşi de spălare de bani şi legături cu Veaceslav Platon. Iar instituţiile statului îi dau repede curs, pornind dosar penal pe antreprenorul din România. Mai mult, Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) a depus demers în instanţă, obţinând mandat judecătoresc pentru blocarea celor 8,6 milioane de lei destinate scoaterii Alimentarmaş din insolvenţă.

Precizăm că pe parcusul iunie – decembrie 2025 la CNA au fost depuse mai multe plângeri pe numele lui Veaceslav Timotin. În care acesta este învinuit că a prejudiciat ani la rând întreprinderea Alimentarmaş împreună cu cumnatul lui Platon - Georgiy Poleschuk. Însă plângerea a rămas fără examinare.

Irina Ţurcan-Rasiga, consiler juridic şi consultant pentru proiecte europene în cadrul SRL ROSE A.C. a declarat pentru EvZ că nu există componenţă pentru infracţiunea spălare de bani.

„Au fost făcute numeroase verificări, la bancă, la Fisc. Şi s-a demonstrat provenienţa legală a banilor”, ne-a declarat antreprenoarea.

Albert Puiu ne-a prezentat mai multe documente privind provenienţa banilor şi verificările efectuate. Aceleaşi set de documente a fost depus şi la Procuratura Anticorupţie. „Cu toate dovezile prezentate, procurorul Gheorghe Caragia continuă să aibă o bănuială rezonabilă. Dar banii sunt curaţi”, a declarat Puiu.

Atât Irina Ţurcan-Rasiga, cât şi Albert Puiu au respins orice afiliere cu Veaceslav Platon.

Contactat de EvZ, Gheorghe Caragia a confirmat că are în gestiiune un dosar penal pentru spălare de bani, în care este bănuit un antreprenor din Iaşi. Dar a refuzat să ofere detalii pe motiv că reprezintă taina anchetei.

Am încercat să obţinem reacţii de la persoanele vizate în ancheta respectivă. Veaceslav Timotin a refuzat să vorbească pe motiv că nu mai este administrator al insolvabilității. La fel, s-au abţinut de la comentarii şi şefii întreprinderilor afiliate lui Topalo.

Arcadie Topalo nu a răspuns la apel şi i-am trimis un mesaj în scris. Peste câteva zile am fost contactaţi de un intermediar, care ne-a comunicat că cineva din partea businessmanului doreşte să discute cu noi. Cu condiţia ca să nu-l filmăm.

Ulterior am fost contactaţi de către Ilie Botnari, care s-a prezentat drept şef al serviciului de securitate al holdingului condus de Topalo. Este vorba de fiul fostului ministru-adjunct de Interne Vladimir Botnari, care a lucrat anterior şef de direcţie la CNA. Şi care a demisionat în 2022 în urma unui scandal de pretinsă îmbogăţire ilicită.

Ilie Botnari ne-a declarat că în spatele antreprenorului din România se află Veaceslav Platon. Iar scopul lor este să-l denigreze pe Arcadie Topalo pentru că nu vrea să le cumpere cota parte de la Alimentarmaş cu 10.000.000 de euro.

Reprezentantul lui Topalo ne-a promis că urmează să discute cu patronul său cine ne va face declaraţii, inclusiv la cameră. Peste o zi ne-a comunicat că au fost desemnaţi să ne facă declaraţii juristul Boris Malachi şi... fostul administrator Veaceslav Timotin.

L-am contactat pe Malachi şi din nou pe Timotin. Mi-au zis să le trimit întrebările în scris. După o săptămână, i-am contactat iarăşi pe Malachi şi Timotin. Primul nu a răspuns, al doilea a spus că este în vacanţă.

L-am contactat repetat şi pe Ilie Botnari. A promis să vorbească cu cei doi. Peste câteva zile în presă a apărut un comunicat al SRL Invensis Soft. Iar Malachi ne-a îndrumat printr-un mesaj să căutăm răspuns la întrebări în acest comunicat.

De fapt, în comunicatul de presă al SRL Invensis Soft am găsit aceeaşi informaţie pe care am primit-o de la Ilie Botnari. Şi care ne-a cerut să nu o dezvăluim.

Din comunicat reiese că Topalo încearcă să câştige partida cu un as care are imprimat pe el chipul lui Veaceslav Platon.

SRL Invensis Soft aduce în atenția opiniei publice și a mass-mediei un ansamblu de fapte documentate care explică modul în care procedura de insolvabilitate a S.A. „Alimentarmaș” a ajuns să fie influențată de un grup de persoane și entități interconectate: un fost lichidator cu autorizația retrasă, un creditor formal cu o creanță de 600 lei, o companie din România și o structură asociată listelor de sancțiuni... În anul 2021, compania a analizat extinderea activității prin achiziția unui spațiu industrial în municipiul Chișinău, context în care a apărut interesul pentru activele S.A. „Alimentarmaș”, aflată în procedură de insolvabilitate din 2008 și în faliment din 2021. Pentru a participa legal în procedura de lichidare, Invensis Soft a achiziționat creanțele CNAS în valoare de 8.344.077 lei, sumă achitată integral la bugetul de stat. La baza constatărilor se află rolul exercitat de Puiu Albert, desemnat lichidator al S.A. „Alimentarmaș” în august 2022 și destituit în martie 2024, după retragerea autorizației de administrator autorizat. Pe durata mandatului său, procedura de insolvabilitate a stagnat, fără progrese semnificative. În anul 2025, în procedură apare ROSE A.C., care înaintează o ofertă de stingere a creanțelor ( Deși o astfel de ofertă este permisă de lege, analiza documentelor a ridicat semne de întrebare privind structura ofertantului și proveniența fondurilor.(...) ROSE A.C. devenise proprietara Activrecargado, fosta Global Comerț, societate care deține peste 40% din acțiunile S.A. „Alimentarmaș” și care, împreună cu ex fondatorul și directorul – cetățean ucrainean Osypchuk Oleg, figurează în contextul sancțiunilor asociate rețelei lui Veaceslav Platon(...) (...) Ca reacție la refuzul nostru de a da curs solicitărilor financiare formulate, Ipate Nichita, Puiu Albert, Valeriu Diaconu și ceilalți actori implicați au recurs la amenințări explicite privind inițierea unor campanii de denigrare în mass-media, precum și la sesizarea organelor de drept și a altor autorități competente. Scopul acestor acțiuni a fost exercitarea unei presiuni directe asupra noastră pentru a ne determina să achităm suma de bani solicitată. În opinia noastră, tentativa de a obține 10 milioane de euro, cu un efort minim și prin utilizarea unor pârghii extrajuridice, reprezintă intenția reală care a stat la baza tuturor operațiunilor întreprinse de această grupare, în frunte cu Veaceslav Platon, în legătură cu S.A. „Alimentarmaș”. (...). (...) Pseudo-finanțatorii acestei operațiuni ar fi soții Alvian Istrate și Castraveț Cătălina, care, prin relații juridice directe și indirecte, au finanțat practic întreaga schemă, utilizând contracte de împrumut cu dobândă de 3% anual. În contextul mecanismului atribuit lui Veaceslav Platon pentru eludarea sancțiunilor, aceștia apar drept fațadă, fără o justificare economică reală a investițiilor. Este legitim să ne întrebăm care a fost rațiunea împrumutării a încă 200.000 USD, fără garanții, către o firmă cu rulaj anual de cel mult 50.000 USD, în condițiile în care dobânzile bancare sunt superioare, se arată în comunicatul Ivensis Soft.

În comunicatul distribuit de întreprinderea lui Arcadie Topalo nu se regăseşte nimic despre colaborarea de mai bine de zece ani a lui Timotin cu cumnatul lui Veacesla Platon. Şi nici despre faptul că lui Timotin i-a fost retrasă licenţa pentru ilegalităţile de la Alimentarmaş.

Majoritatea celor vizaţi în comunicatul Invensis Soft ameninţă cu procese de judecată şi resping orice legătură cu Veaceslav Platon. La fel, este respinsă şi acuzaţia că l-ar şantaja pe Topalo să le cumpere cota cu 10 milioane de euro.

„Sunt aberaţii. Nu avem nimic cu Platon. Doar l-am ajutat pe un prieten de al nostru. Sunt banii noştri. Locuim în SUA, unde avem şi o afacere. Dar ne vom adresa înjudecată”, ne-a declarat Cătălina Castraveţ.

„Nu am nimic cu Platon, nu ne cunoaştem. Şi nu vrem să vindem cota de la Alimentarmaş nici chiar cu 10 milioane de euro. Avem planurile noastre de afaceri. Dar îi vom ataca în judecată. Au depăşit orice limite), ne-a declarat Valeriu Diaconu, beneficiarul efectiv al SRL Frumoss Proiectare.

„Nu există şi nici nu a existat aşa temă de discuţie cu Topalo”, a delarat şi Albert Puiu.

Fostul administrator ne-a prezentat două înregistăări audio a discuţiilor cu Topalo. „Prin aceste discuţii, Topalo a confirmat că vrea să pună mâna pe toată uzina. Nu i-a cerut nimeni bani. Doar i s-a spus că este un creditor. Şi nicidecum proprietar.

Şi dacă este creditor de bună credinţă, noi îi stingem creanţele, iar el să plece. Nimeni nu are de gând să vândă nimic. Blocajul care l-a organizat el prin CNA şi Procuratura Anticorupţie este făcut prin persoane care anterior au lucrat la CNA. Este vorba despre Ilie Botnari care sistematic prestează pentru Topalo servicii neoficiale şi oficiale. Pot proba că Botnari este persoana de legătură dintre Topalo şi factori de decizie din CNA şi Procuratura Anticorupţie.

Prin această persoană se organizează diferite obstacole. Tot prin această persoană se muşamalizează toate sesizările şi plângerile depusel a CNA şi Procuratura Anticorupţie î,potrivaacţiunilor lui Topalo şi Timotin”, afirmă Albert Puiu.

Deşi deţine 30.8 la sută din acţiunile Alimentarmaş, în toţi aceşti aproape 20 de ani de insolvenţă statul a avut o atitudine criminal de internefaţă de ce se petrece la Alimentarmaş. Lăsându-l pe Platon să-şi facă mendrele după bunul său plac. Iar istituţiile statului au reacţionat doar atunci când a apărut un ofertant gata să scoată întreprinderea din insolvenţă. Fapt care era şi în interesul statului.

În aprilie 2026, Agenţia Proprietăţii Publice (APP) a anunţat despre includerea cotei deţinută la Alimentarmaş în lista de privatizări. “Participarea statului la o întreprindere aflată în insolvență, cu indicatori economici și financiari moderați și fără importanță strategică nu este justificată”, argumentează APP.

În discuţia pe care am avut-o cu Ilie Botnari, Arcadie Topalo ar fi cointeresat să cumpere cota statului la Alimentarmaş. Pentru că are nevoie de depozite.

Este clar, că o întreprindere distrusă, aflată în insolvenţă, chiar dacă deţine active preţioase, este mult mai ieftină. Iar în urma falimentului, bunurile întreprinderii ar putea fi scoase la mezat. Desigur că la preţuri mult mai mici, reduse prin schema licitaţiilor repetate.