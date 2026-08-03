Șoferii pot circula cu cel mult 80 km/h pe anumite sectoare de drum din interiorul localităților, însă numai dacă limita este stabilită de administratorul drumului și avizată de Poliția Rutieră. Codul Rutier prevede viteze maxime diferite în funcție de categoria drumului, tipul vehiculului și experiența conducătorului auto, iar depășirea valorilor legale poate atrage sancțiuni.

Limita înscrisă pe indicator reprezintă viteza maximă permisă, nu o viteză recomandată indiferent de împrejurări. Conducătorul auto trebuie să țină cont permanent de trafic, vreme, vizibilitate și starea carosabilului, astfel încât să poată efectua orice manevră în siguranță.

Limita generală de viteză în interiorul localităților este de 50 km/h.

Codul Rutier permite însă stabilirea unor limite mai mari pe anumite sectoare. Pentru autovehiculele din categoriile A și B, administratorul drumului poate ridica viteza maximă, fără ca aceasta să depășească 80 km/h.

O asemenea modificare poate fi aplicată numai după obținerea avizului Poliției Rutiere. Șoferii pot circula, așadar, cu 80 km/h în localitate doar pe sectoarele semnalizate în acest sens, nu pe orice stradă sau bulevard.

Pe drumurile unde configurația traseului, condițiile de circulație ori intensitatea traficului impun măsuri suplimentare, administratorul poate introduce și limite mai mici. Acestea nu pot coborî sub 30 km/h pentru autovehicule și sub 10 km/h pentru tramvaie.

Pentru autovehiculele din categoriile A și B, vitezele maxime admise în afara localităților sunt stabilite în funcție de tipul drumului.

Șoferii pot circula cu:

130 km/h pe autostrăzi;

120 km/h pe drumurile expres;

100 km/h pe drumurile naționale europene, marcate cu E;

90 km/h pe celelalte categorii de drumuri.

Aceste valori reprezintă limitele maxime legale. Viteza trebuie redusă atunci când condițiile de trafic, vremea, vizibilitatea sau starea carosabilului nu permit deplasarea în siguranță.

Pentru autovehiculele din categoriile C, D și D1, Codul Rutier stabilește limite mai mici decât cele aplicate autoturismelor și motocicletelor.

Viteza maximă este de:

110 km/h pe autostrăzi;

100 km/h pe drumurile expres;

90 km/h pe drumurile naționale europene;

80 km/h pe celelalte categorii de drumuri.

În cazul vehiculelor din categoriile A1, B1 și C1, limitele sunt de 90 km/h pe autostradă, 85 km/h pe drum expres, 80 km/h pe drumurile europene și 70 km/h pe celelalte drumuri.

Tractoarele agricole sau forestiere și mopedele pot circula cu cel mult 45 km/h.

Autovehiculele care tractează remorci sau semiremorci trebuie să circule, în afara localităților, cu 10 km/h sub limita prevăzută pentru categoria vehiculului trăgător.

Pentru vehiculele cu mase sau dimensiuni depășite și pentru cele care transportă produse periculoase, viteza maximă este de 40 km/h în localități și de 70 km/h în afara acestora.

Reguli suplimentare se aplică șoferilor care au mai puțin de un an de experiență și persoanelor care efectuează pregătirea practică pentru obținerea permisului.

În afara localităților, aceștia trebuie să circule cu 20 km/h sub viteza maximă stabilită pentru categoria autovehiculului condus.

Respectarea vitezei maxime nu este suficientă atunci când condițiile de deplasare impun un ritm mai redus.

Fiecare șofer trebuie să își adapteze viteza la situația concretă de pe drum și să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul dinainte. Distanța trebuie să permită evitarea unei coliziuni dacă mașina din față încetinește sau frânează brusc.

Astfel, chiar dacă pe un anumit sector este permisă circulația cu 50, 80 sau 130 km/h, conducătorul auto trebuie să reducă viteza atunci când vizibilitatea, traficul, vremea ori starea carosabilului nu permit deplasarea în siguranță.