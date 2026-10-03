Pilotul suspectat că a agresat un coleg în timpul unui zbor Flydubai cu destinația Tel Aviv ar fi fost concediat în 2025 de compania aeriană națională a Omanului, după ce au apărut îngrijorări legate de opiniile sale extremiste. De asemenea, pe conturile sale de social media ar fi fost descoperite imagini cu tematică teroristă, potrivit informațiilor obținute de CNN de la surse familiarizate cu ancheta.

Suspectul a fost identificat drept Hamam al-Hammami, cetățean omanez, potrivit celor două surse citate de CNN și unui oficial israelian. Acesta a fost identificat și de presa de stat din Arabia Saudită.

Pilotul s-a născut în Emiratele Arabe Unite, având un tată omanez și o mamă siriană, și a locuit mai mulți ani în EAU, a declarat una dintre surse.

Hamam al-Hammami ar fi lucrat timp de șapte ani la Oman Air, compania aeriană națională a Omanului, de unde a plecat în februarie 2025. Ulterior, în iunie 2025, s-a alăturat companiei Royal Air Maroc, însă a părăsit-o în ianuarie 2026.

Informațiile apar într-un profil de LinkedIn care purta numele pilotului și care nu menționa nicio colaborare cu Flydubai. Una dintre sursele citate de CNN a confirmat că profilul îi aparținea pilotului implicat în incidentul de miercuri. Între timp, pagina a fost ștearsă, iar CNN a solicitat un punct de vedere din partea LinkedIn.

Un diplomat din regiune a declarat pentru CNN că suspectul ar fi fost exclus din programul de pregătire pentru zbor al Oman Air, după ce au apărut îngrijorări cu privire la opiniile sale radicale. Ulterior, acesta ar fi primit o altă funcție în cadrul companiei aeriene.

Incidentul de miercuri a avut loc la bordul unui avion Flydubai care se îndrepta spre Tel Aviv. Pilotul Hamam al-Hammami este suspectat că l-ar fi atacat pe un alt pilot în timpul zborului.

Joi, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că suspectul ar fi fost supus unei „indoctrinări radicale islamiste”.

Informațiile privind trecutul profesional al pilotului și presupusele sale convingeri extremiste sunt analizate în contextul anchetei referitoare la agresiunea de la bordul aeronavei.