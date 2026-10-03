Lionel Messi (39 de ani), căpitanul celor de la Albiceleste urmează să joace marți, pe teren propriu, la Buenos Aires, într-o partidă amicală în compania selecționatei din Benin. Această confruntare va marca ultima apariție pe teren a fotbalistului care a condus Argentina spre titlul mondial în anul 2022, la competiția ce a fost găzduită de Qatar.

Oficialii forului de la Buenos Aires au pregătit un eveniment de amploare pentru a marca despărțirea de căpitanul lor. Reprezentanții Federației Argentiniene de Fotbal au explicat că obiectivul acestui meci amical este acela de a asigura cadrul prin care „cel mai bun jucător din lume primeşte un rămas-bun pe care îl merită cu adevărat”.

Atacantul și-a oficializat decizia de a se retrage de la prima reprezentativă pe data de 31 august. El a călătorit din Miami la bordul unui avion privat, fiind însoțit de familie. Aeronavă a aterizat la Rosario, orașul natal al jucătorului, situat la o distanță de 300 de kilometri nord de capitala Buenos Aires. Ultima competiție majoră la care Messi a participat cu naționala țării sale a fost Mondialul din această vară, din SUA, Mexic și Canada. Unde argentinienii au pierdut finala cu Spania, scor 0-1.

Festivitățile din capitală vor reuni mai mulți dintre echipierii alături de care Messi a cucerit Cupa Mondială în 2022. Cu toate acestea, din lot vor lipsi doi reprezentanți de marcă ai selecționatei. Paulo Dybala și Nahuel Molina nu au primit acceptul clubului AS Roma de a părăsi echipa pentru a fi prezenți la acest meci special.

Aparitia de marți va pune punct unei cariere internaționale de 21 de ani la prima reprezentativă. De-a lungul acestei perioade, Messi a marcat 125 de goluri pentru Argentina și a disputat încă două finale de Cupă Mondială, ambele pierdute: una în fața Spaniei în acest an și alta împotriva Germaniei în anul 2014.