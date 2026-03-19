Turneul de la Miami, 20 de abandonuri. Lista completă cu cei ieșiți din cursă

Turneul Miami Open se confruntă cu o situație fără precedent, după ce nu mai puțin de 20 de jucători au decis să se retragă din competiție. Printre aceștia se numără și nume importante ale tenisului mondial, precum Emma Răducanu și Novak Djokovic, informează Express.

Valul de abandonuri a dat peste cap desfășurarea turneului, organizatorii fiind nevoiți să gestioneze rapid schimbările apărute pe tabloul competițional. Motivele retragerilor sunt diverse, de la probleme medicale până la decizii strategice legate de programul competițional.

Mai exact, un val de retrageri a marcat tablourile de simplu, masculin și feminin, ale Miami Open, chiar înainte de startul competiției. Nu mai puțin de 20 de jucători au decis să nu mai participe, în condițiile în care turneul este programat să înceapă în doar câteva zile.

Primele absențe importante au fost anunțate încă din weekend, când sportivi precum Holger Rune, Barbora Krejcikova și Marketa Vondrousova s-au retras. Ulterior, lista a continuat să crească, incluzând nume și mai sonore din circuit.

Cea mai răsunătoare absență este cea a lui Novak Djokovic, deținătorul recordului de titluri de Grand Slam, care nu va lupta pentru un al șaptelea trofeu la Miami Open. În același timp, din perspectiva tenisului britanic, Emma Răducanu nu va fi prezentă.

Atât tabloul masculin, cât și cel feminin reunesc câte 96 de jucători. Numai că numeroasele retrageri au creat dificultăți organizatorilor, care au fost nevoiți să ajusteze și să reconfigureze anumite segmente ale tablourilor.

Printre absențele notabile se numără Emma Răducanu, ocupanta locului 23 mondial, locul acesteia fiind completat de un lucky loser. O altă retragere importantă este cea a Emmei Navarro (27 WTA), înlocuită de Zhang Shuai.

Șirul schimbărilor continuă cu Maya Joint (31 WTA), care a fost și ea înlocuită de un lucky loser, în timp ce Lois Boisson, aflată pe poziția a 38-a mondială, i-a cedat locul lui Katie Boulter. Marketa Vondrousova (43 WTA) nu va mai participa, fiind înlocuită de Julia Grabher, iar Barbora Krejcikova (52 WTA) a fost substituită de Simona Waltert.

De asemenea, Sonya Kartal (56 WTA) a ieșit din competiție, locul ei revenind unui lucky loser, iar Veronika Kudermetova (57 WTA) a fost înlocuită de Yulia Putintseva. Daria Kasatkina (64 WTA) nu va evolua nici ea la Miami, fiind înlocuită de Elena-Gabriela Ruse.

Lista retragerilor o include și pe Oleksandra Olinikova (66 WTA), înlocuită de Oksana Selekhmeteva. Interesant este că Julia Grabher, inițial intrată pe tabloul principal, a fost ulterior înlocuită de Dalma Galfi.

Karolina Pliskova, aflată în prezent pe locul 260 mondial, nu va participa nici ea, fiind înlocuită de Alycia Parks. Totodată, Wang Yafan (359 WTA, clasament protejat) a părăsit competiția, locul său fiind ocupat de Anastasia Potapova.

Tabloul masculin de la Miami Open a fost afectat de mai multe retrageri importante, organizatorii fiind nevoiți să opereze o serie de modificări pe lista participanților. Astfel, Novak Djokovic, ocupantul locului 3 mondial, a ieșit din competiție, locul său fiind luat de Jacob Fearnley. Și Holger Rune (numărul 28 ATP) s-a retras, fiind înlocuit de Juan Manuel Cerundolo.

Pe lista absenților se regăsește și Tallon Griekspoor (29 mondial), care i-a cedat locul lui James Duckworth. De asemenea, Jaume Munar (35 ATP) nu va mai participa, fiind înlocuit de Alexander Shevchenko.

Un alt forfait este cel al lui Lorenzo Sonego (locul 62 mondial), locul său fiind ocupat de Miomir Kecmanovic. Ulterior, și Juan Manuel Cerundolo (71 ATP) s-a retras, poziția sa urmând să fie completată de un lucky loser. Nu în ultimul rând, Jerry Shang (locul 261 mondial, intrat pe tablou cu clasament protejat) a părăsit competiția, fiind înlocuit, la rândul său, de James Duckworth.

Retragerea lui Djokovic vine după o luptă în trei seturi cu Jack Draper la Indian Wells, unde britanicul a câștigat cu 4-6, 6-4, 7-6(5). Djokovic părea epuizat la finalul meciului, dar a spus că este mândru de el însuși pentru că a rezistat distanța pe parcursul meciului de două ore și jumătate.