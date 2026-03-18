Sorana Cîrstea, victorie la Miami Open. Pe cine va întâlni românca în turul 2

Sorana Cîrstea (35 de ani) s-a calificat în turul doi la Miami Open, după ce a învins-o pe Shuai Zhang, relatează wtatennis.com. În runda următoare, românca o va întâlni pe Linda Noskova, pentru a treia oară în 2026.

Sorana Cîrstea, locul 35 WTA, a obținut o victorie importantă în primul tur al turneului WTA 1000 Miami Open. Românca a învins-o pe Shuai Zhang, jucătoare chineză clasată pe locul 61 WTA, cu scorul de 6-3, 6-4. Meciul a durat o oră și nouă minute, Cîrstea controlând ritmul și derularea punctelor.

Prin această calificare, sportiva din România și-a asigurat 36.110 dolari și 35 puncte WTA, care contribuie la consolidarea poziției sale în clasamentul mondial.

În turul doi, Cîrstea va juca împotriva Lindei Noskova (Cehia, locul 13 WTA), favorita 14 a turneului, care intră direct în această rundă. Cele două jucătoare s-au mai întâlnit de două ori în 2026. La Indian Wells, Noskova s-a impus cu 6-7(5), 6-4, 6-4 în 16-imi, în timp ce la turneul de la Dubai, Cîrstea a câștigat cu 6-1, 6-4, egalând bilanțul întâlnirilor din acest an.

Românca a declarat că este pregătită pentru duel și că fiecare meci reprezintă o oportunitate de a câștiga experiență valoroasă. Cele două jucătoare se cunosc bine din punct de vedere tactic, astfel că următorul meci promite să fie unul disputat, având în vedere miza.

Miami Open este unul dintre cele mai importante turnee WTA 1000 ale sezonului, atrăgând jucătoare din top 20 mondial și oferind premii și puncte valoroase. Cîrstea va intra pe teren cu experiența meciurilor anterioare împotriva Noskovei și cu încrederea câștigurilor obținute în primele tururi ale sezonului.

Amintim că, la finalul anului trecut, Sorana Cîrstea a anunțat că sezonul 2026 va fi ultimul din cariera sa.