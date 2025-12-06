Sorana Cîrstea se retrage din tenis, după 20 de ani de carieră: Toate sacrificiile au meritat

Sorana Cîrstea a anunțat că își va încheia cariera în tenis anul viitor, confirmând că 2026 va fi ultimul ei sezon în circuitul profesionist. Sportiva a transmis mesajul printr-o postare emoționantă, în care spune că după 20 de ani pe teren „nu este ușor să spui adio”, dar că a decis să pună capăt unui parcurs pe care îl numește „un vis frumos”.

Sorana Cîrstea a transmis într-o postare pe Instagram că iubirea ei pentru tenis a definit fiecare etapă a carierei, însă orice poveste are un final. Sportiva a vorbit despre disciplina și rutina care au modelat-o, dar și despre adrenalina competiției, pe care a numit-o hrana sufletului ei.

„Iubesc tenisul. Îmi place disciplina, rutina, munca. Competiţia şi adrenalina îmi alimentează sufletul. Dar, ca totul în viaţă, şi asta trebuie să se termine. Anul viitor va fi al 20-lea an în care particip la turnee ca jucător profesionist de tenis. Nu m-am aşteptat niciodată să concurez atât de mult timp, dar ultimii doi ani au fost cei mai fericiţi pentru mine pe teren şi m-au motivat să continui. Acestea fiind spuse, am decis că 2026 va fi ultimul meu an în circuit”, și-a început Sorana Cîrstea mesajul postat în mediul online.

Sportiva recunoaște că decizia nu a fost una ușoră și că acest sport i-a permis să își trăiască visul pe care l-a avut de copilă:

„Când iubeşti ceva atât de mult, nu este uşor să spui „adio”. Deocamdată, însă, nu este un rămas bun, ci un „ne vedem încă o dată”. Mai am multe lucruri pe care vreau să le îmbunătăţesc, am obiective şi ambiţii, aşa că sper să pot realiza unele dintre ele anul viitor şi să închei această carieră minunată într-o notă pozitivă şi în condiţiile mele.

Ador tenisul şi sunt foarte norocoasă şi recunoscătoare pentru tot ce mi-a oferit şi m-a învăţat. Acest sport i-a permis unei fetiţe de 4 ani, care ţinea racheta pentru prima dată, să-şi trăiască visul. Un vis frumos în care toate sacrificiile au meritat. Aştept cu nerăbdare să-mi văd toţi fanii, prietenii şi cei dragi lângă teren pentru un ultim dans în jurul lumii. Mulţumesc, tenis, îţi voi rămâne veşnic datoare Ne vedem în 2026 şi vă mulţumesc tuturor pentru sprijinul vostru necondiţionat!”, a scris sportiva.

Cîrstea a strâns trei titluri WTA de-a lungul carierei: primul în 2008, la Tashkent, al doilea în 2021, la Istanbul, iar cel mai recent în 2025, la Cleveland. În prezent situată pe locul 43 în clasamentul WTA, românca a atins cea mai înaltă poziție a sa în vara anului 2013, când a urcat până pe locul 21.

La turneele de Grand Slam, cele mai bune rezultate ale sale au fost calificările în sferturile de finală la Roland Garros, în 2009, și la US Open, în 2023 — borne importante ale unei cariere construite prin răbdare și determinare.