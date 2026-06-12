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Queen’s Club: Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, eliminate înaintea sferturilor

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Queen’s Club: Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, eliminate înaintea sferturilorsursa Facebook
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Sorana Cîrstea, cap de serie numărul șapte și ocupantă a locului 18 în clasamentul mondial, a cedat în două seturi în fața britanicei Emma Răducanu. Fosta campioană de la US Open s-a impus cu 6-4, 6-2, după o partidă care a durat o oră și 27 de minute.

Sorana Cîrstea, învinsă de Emma Răducanu și eliminată de la Queen’s Club

În aceeași fază a competiției s-a oprit și parcursul Jaqueline Cristian. Românca, aflată pe locul 38 WTA, a fost învinsă de reprezentanta gazdelor, Katie Boulter, scor 6-1, 6-3.

Meciul s-a încheiat după o oră și șapte minute de joc.

Minge de tenis

Minge de tenis. Sursa foto: Pixabay

Câți bani au primit cele două jucătoare de tenis

Prin calificarea în turul al doilea al competiției londoneze, cele două sportive din România și-au asigurat câte 60 de puncte WTA și premii în valoare de 28.245 de dolari fiecare.

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La finalul partidei, Emma Răducanu a vorbit despre victoria obținută în fața Soranei Cîrstea și a evidențiat forma bună traversată de sportiva din România.

Emma Răducanu, despre meciul tensionat

Britanica a recunoscut că a avut emoții în finalul primului set, când adversara sa a redus din diferență și a încercat să reintre în meci.

„Așa este, Sorana este într-o formă incredibilă în 2026, în ultimul său an în circuit. Sinceră să fiu, m-am temut că poate reveni în primul set.

Cred că am avut un nivel bun, a trebuit să fiu foarte agresivă. M-am bucurat prematur în primul set, credeam că am scăpat în câștigătoare, dar a încercat să revină.

M-am bucurat că am deschis setul doi cu break. Am avut parte și de o mare susține”, a spus Emma Răducanu.

Jucătoarea britanică a explicat că a fost nevoită să adopte un joc ofensiv pentru a contracara experiența și constanța Soranei Cîrstea, apreciind totodată sprijinul primit din partea publicului prezent la Queen’s Club.

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