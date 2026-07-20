Jucătoarea egipteană Mayar Sherif a câștigat turneul WTA 250 de la Iași, după ce adversara sa din finală, Paula Badosa, a fost nevoită să abandoneze din cauza unor probleme fizice. Meciul s-a încheiat înainte de finalul setului secund, la scorul de 6-4, 4-0 în favoarea sportivei din Egipt.

Sportiva în vârstă de 30 de ani traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei. După eliminarea încă din primul tur la Wimbledon, Mayar Sherif a ajuns la zece victorii consecutive.

Săptămâna trecută, egipteanca și-a trecut în palmares trofeul WTA 125 de la Contrexéville, iar acum a făcut pasul și pe circuitul principal, cucerind titlul de la Iași.

Sherif este recunoscută drept una dintre cele mai constante jucătoare la turneele WTA 125, categorie în care a câștigat nu mai puțin de zece trofee.

Finala de la Iași s-a disputat luni dimineață, după ce programul de duminică a fost dat peste cap de ploaie.

Paula Badosa a început partida, însă problemele fizice au împiedicat-o să continue. Spaniola a abandonat în setul al doilea, oferindu-i astfel victoria lui Mayar Sherif.

Accidentarea vine într-un moment dificil pentru fostul lider mondial din Top 10. Cu doar o săptămână înainte, Badosa câștigase turneul de la Bastad, primul său titlu după aproape doi ani, rezultat care părea să confirme revenirea sa în circuit.

După încheierea turneului de la Iași, atât Mayar Sherif, cât și Paula Badosa sunt așteptate să participe la competiția programată la Hamburg, care începe marți.

Mayar Sherif este considerată cea mai valoroasă jucătoare de tenis din istoria Egiptului în Era Open. Născută la Cairo, pe 5 mai 1996, sportiva a atins în iunie 2023 cea mai bună clasare a carierei, locul 31 mondial, performanță fără precedent pentru un reprezentant al țării sale.

Drumul către elita tenisului a fost unul diferit față de al multor jucătoare din circuit. Înainte de a deveni profesionistă, Sherif a evoluat în competițiile universitare din Statele Unite, unde a studiat la Pepperdine University și a absolvit Facultatea de Medicină Sportivă. Rezultatele obținute în NCAA i-au adus numeroase distincții și au transformat-o într-una dintre cele mai apreciate sportive din campionatul universitar american.