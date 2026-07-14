Elena-Gabriela Ruse a fost eliminată încă din primul tur al turneului WTA 250 Iași Open, după ce a fost învinsă de sportiva spaniolă Kaitlin Quevedo. Românca, aflată pe locul 72 în clasamentul mondial și desemnată cap de serie numărul șase, a cedat în două seturi, scor 3-6, 1-6, la capătul unui meci care a durat o oră și 38 de minute.

Kaitlin Quevedo, în vârstă de 19 ani și ocupanta locului 100 WTA, a controlat partida de la început până la sfârșit. Jucătoarea de tenis din Spania a fost mai eficientă în momentele importante și a profitat de numeroasele erori ale adversarei.

Unul dintre factorii decisivi ai confruntării a fost eficiența la mingile de break. Quevedo a transformat șase dintre cele zece oportunități avute, în timp ce Elena-Gabriela Ruse a reușit să valorifice doar două dintre cele 14 șanse de break create pe parcursul meciului.

De asemenea, serviciul secund al româncei a fost un punct vulnerabil. Ruse a câștigat doar șase dintre cele 26 de puncte disputate cu al doilea serviciu, ceea ce înseamnă un procentaj de numai 23%, insuficient pentru a pune probleme adversarei.

Înfrângerea de la Iași vine după o perioadă cu rezultate contrastante pentru Elena-Gabriela Ruse. Sportiva a avut un parcurs apreciat pe iarbă, unde a ajuns până în semifinalele turneului de la Bad Homburg.

La Wimbledon, Ruse a fost eliminată încă din primul tur, iar acum a înregistrat un nou eșec la debutul unei competiții, de această dată în fața propriului public.

Elena-Gabriela Ruse era cea mai bine clasată jucătoare română rămasă pe tabloul principal, după ce Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian s-au retras din competiție. „Am venit la Iași cu multă încredere și cu bucuria de a reveni la un turneu de care mă leagă amintiri foarte frumoase. Din păcate, o problemă la genunchi nu mi-a permis să continui și am fost nevoită să mă retrag. Îmi pare foarte rău că nu am putut fi pe teren în fața publicului, dar sănătatea trebuie să fie prioritatea în acest moment. Le mulțumesc tuturor pentru susținere și le doresc organizatorilor un turneu reușit. Sper să revin la Iași cât mai curând, sănătoasă și pregătită să joc”, a spus Jaqueline Cristian.