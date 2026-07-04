Gabriela Ruse continuă parcursul foarte bun de la Wimbledon și în proba de dublu, potrivit WTA. Jucătoarea din România și partenera sa, ucraineanca Marta Kostyuk, au obținut sâmbătă calificarea în optimile de finală ale competiției londoneze, după o victorie muncită în fața perechii indoneziene Aldila Sutjiadi/Janice Tjen.

Meciul a fost unul echilibrat și s-a întins pe durata a aproape două ore. Ruse și Kostyuk au gestionat mai bine momentele importante ale confruntării și s-au impus în două seturi, scor 6-4, 7-6(8), după o oră și cincizeci de minute de joc.

Primul set a fost decis de un singur break, cele două reușind să își păstreze avantajul până la final.

Actul secund a fost mult mai disputat, cu schimburi spectaculoase și un tie-break tensionat, în care perechea româno-ucraineană a rezistat presiunii și a fructificat una dintre mingile de meci pentru a închide partida și a obține calificarea în optimi.

În faza următoare a turneului, Gabriela Ruse și Marta Kostyuk vor întâlni învingătoarele duelului dintre Camila Osorio/Solana Sierra și Ellen Perez/Demi Schuurs.

Pentru Gabriela Ruse, rezultatul confirmă forma excelentă din acest sezon. Românca a avut un an solid atât în circuitul WTA, cât și în competițiile de Grand Slam.

Înainte de Wimbledon, ea a impresionat la Roland Garros, unde a ajuns până în optimile de finală la simplu, cea mai bună performanță a carierei sale pe zgura pariziană. De asemenea, Ruse a reușit mai multe victorii importante în fața unor jucătoare din Top 20 mondial, revenind constant în prim-planul tenisului feminin.

Sezonul pe iarbă a adus și el rezultate încurajatoare pentru sportiva din România, care și-a demonstrat adaptabilitatea pe o suprafață diferită și a acumulat încredere înaintea celui mai prestigios turneu din calendar.

La Wimbledon, Gabriela Ruse este prezentă atât pe tabloul de simplu, cât și în cel de dublu, iar calificarea în optimi alături de Marta Kostyuk reprezintă încă un pas important într-un an în care românca și-a regăsit constanța și a confirmat că poate concura de la egal la egal cu cele mai bune jucătoare din lume. Evoluțiile din ultimele luni o transformă într-una dintre cele mai în formă reprezentante ale României din circuitul WTA.