Gabriela Ruse înregistrează una dintre cele mai importante ascensiuni ale săptămânii în clasamentul WTA, publicat luni, după parcursul foarte bun de la turneul de la Bad Homburg. Jucătoarea de tenis din România a câștigat 34 de poziții și ocupă acum locul 71 mondial, cu un total de 941 de puncte.

Saltul din ierarhia mondială vine după calificarea în semifinalele competiției din Germania, rezultat care îi oferă un moral excelent înaintea debutului la Wimbledon.

În ceea ce o privește pe Sorana Cîrstea, sportiva în vârstă de 36 de ani își păstrează locul 18 în clasamentul WTA, cu 2.415 puncte. Aflată în ultimul sezon al carierei, românca rămâne cea mai bine clasată jucătoare din România înaintea startului celui de-al treilea turneu de Grand Slam al anului.

O evoluție pozitivă are și Jaqueline Cristian, care a urcat o poziție și se află acum pe locul 37 mondial, cu 1.324 de puncte.

În fruntea clasamentului WTA se menține Arina Sabalenka, din Belarus, cu 9.090 de puncte. Pe locul al doilea se află Elena Rîbakina, cu 8.143 de puncte, în timp ce Iga Swiatek completează podiumul, având 6.409 puncte.

Top 5 este completat de Jessica Pegula, aflată pe poziția a patra, cu 5.881 de puncte, și de Mirra Andreeva, care ocupă locul cinci, cu 5.635 de puncte.

Trei românce intră marți în primul tur la Wimbledon. Programul complet al meciurilor și revenirea Serenei Williams

Organizatorii turneului de la Wimbledon au anunțat programul meciurilor de marți, 30 iunie, zi în care alte trei jucătoare din România vor debuta pe iarba londoneză. Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Irina Begu vor evolua în primul tur al competiției, după ce Jaqueline Cristian deschide participarea româncelor luni.

Pe lângă meciurile reprezentantelor României, programul zilei include și unul dintre cele mai așteptate momente ale turneului: revenirea Serenei Williams într-un meci de simplu, după o lungă absență din circuitul WTA.

Prima româncă programată pe teren este Irina Begu, care o va înfrunta pe britanica Katie Swan.

Partida va avea loc pe terenul 16 și va fi primul meci al zilei pe această arenă, cu startul programat la ora 13:00, ora României.

Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse evoluează în sesiunea de după-amiază

Sorana Cîrstea va juca împotriva cehoaicei Sara Bejlek pe terenul 17. Meciul este al treilea din programul zilei, după confruntările dintre Talia Gibson și Marie Bouzkova, respectiv Ugo Humbert și Zizou Bergs, astfel că este estimat să înceapă după ora 17:00.

Tot marți după-amiază va intra în competiție și Gabriela Ruse. Românca o va întâlni pe americanca Caty McNally pe terenul 7, în al treilea meci al zilei. Înainte sunt programate duelurile Adrian Mannarino – Titouan Droguet și Benjamin Bonzi – Gabriel Diallo, ceea ce face ca partida să fie estimată în jurul orei 18:00.

Ziua de marți va fi marcată și de revenirea Serenei Williams într-un meci de simplu, primul după o lungă pauză din circuitul profesionist.

Americanca va evolua pe terenul central, în ultimul meci al programului, într-o partidă așteptată cu interes de fanii tenisului din întreaga lume.

Luni, 29 iunie

Jaqueline Cristian – Iva Jovic (terenul 15, ora 13:00)

Marți, 30 iunie