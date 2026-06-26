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Gabriela Ruse s-a oprit în semifinalele de la Bad Homburg. Parcursul excelent îi oferă însă un impuls important înainte de Wimbledon

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Gabriela Ruse s-a oprit în semifinalele de la Bad Homburg. Parcursul excelent îi oferă însă un impuls important înainte de WimbledonGabriela Ruse / sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Gabriela Ruse a ratat calificarea în finala turneului WTA de la Bad Homburg, fiind învinsă în două seturi de jucătoarea din Cehia, scor 6-4, 6-4, într-o partidă afectată de temperaturile ridicate.

Meciul disputat vineri la Bad Homburg, în Germania, a fost întrerupt temporar de organizatori din cauza caniculei, însă, după reluarea jocului, sportiva din Cehia a reușit să își păstreze avantajul și să închidă partida în două seturi.

Pentru Gabriela Ruse, parcursul până în penultimul act reprezintă totuși unul dintre cele mai bune rezultate ale sezonului și confirmă revenirea sa la un nivel competitiv ridicat înaintea turneului de la Wimbledon.

Parcurs solid pentru Gabriela Ruse în Germania

Semifinala de la Bad Homburg vine după o săptămână excelentă pentru jucătoarea română, care a eliminat mai multe adversare importante și a demonstrat un tenis constant pe iarbă.

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Ruse și-a început parcursul cu o victorie în fața cehoaicei Linda Noskova, una dintre cele mai promițătoare jucătoare din circuit. În turul următor, românca a trecut de Anna Kalinskaia, iar în sferturile de finală a produs una dintre surprizele competiției.

Ea a învins-o categoric pe americanca Emma Navarro, cap de serie numărul șase, cu scorul de 6-4, 6-2, după doar o oră și 15 minute de joc. Succesul împotriva unei adversare aflate între favoritele turneului i-a adus calificarea în semifinală și a confirmat forma bună pe care o traversează în această perioadă.

A șaptea semifinală WTA din carieră

Calificarea în penultimul act al turneului de la Bad Homburg reprezintă a șaptea semifinală WTA din cariera Gabrielei Ruse și a doua din sezonul 2026.

Rezultatul este cu atât mai important cu cât românca a avut parte în ultimii ani de mai multe perioade dificile, marcate de accidentări și probleme fizice care i-au afectat continuitatea în circuit. Evoluțiile din Germania arată însă că și-a regăsit ritmul și poate concura din nou la un nivel ridicat împotriva unor adversare din elita tenisului feminin.

Gabriela Ruse

Gabriela Ruse. Sursa foto Wikipedia

Pe parcursul întregului turneu, Ruse a impresionat prin agresivitatea jocului, serviciul eficient și capacitatea de a gestiona momentele importante ale meciurilor.

Meci influențat de temperaturile extreme

Semifinala a fost marcată și de condițiile meteo dificile. Temperaturile foarte ridicate i-au determinat pe organizatori să întrerupă temporar partida, o măsură luată pentru protejarea sănătății sportivelor și a oficialilor prezenți pe teren.

După reluarea jocului, jucătoarea din Cehia și-a păstrat concentrarea și a reușit să câștige ambele seturi cu același scor, 6-4. Deși Gabriela Ruse a avut momente bune și a încercat să revină în joc, adversara sa a fost mai eficientă în punctele importante și a obținut calificarea în finală.

Un rezultat încurajator înainte de Wimbledon

Chiar dacă nu a reușit să ajungă în ultimul act al competiției, prestația Gabrielei Ruse la Bad Homburg reprezintă un semnal pozitiv înaintea startului celui de-al treilea turneu de Grand Slam al anului.

Seria de victorii obținute împotriva unor jucătoare puternice, precum Linda Noskova, Anna Kalinskaia și Emma Navarro, îi oferă încredere înaintea competiției de la Wimbledon, unde suprafața de joc este aceeași.

Semifinala din Germania confirmă faptul că românca traversează una dintre cele mai bune perioade ale sezonului și că poate aborda cu optimism următoarele turnee importante din calendarul WTA.

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