Irina Begu, victorie clară în turul întâi al calificărilor de la Bad Homburg. Gabriela Ruse joacă sâmbătă
- Andrei Arvinte
- 20 iunie 2026, 15:26
Irina Begu a oferit o demonstrație de forță sâmbătă, la turneul WTA 500 de la Bad Homburg, învingând-o categoric pe favorita numărul 5 a calificărilor, germanca Tamara Korpatsch (locul 78 WTA), cu scorul de 6-1, 6-4, într-o oră și 20 de minute.
Irina Begu va juca cu Diane Parry
Jucătoarea română, clasată pe locul 213 WTA, și-a dominat adversara de la început până la sfârșit, arătând un tenis solid și o concentrare excelentă. Pentru un loc pe tabloul principal, Begu o va întâlni pe franceza Diane Parry (locul 60 WTA, cap de serie nr. 2), un meci programat să se dispute tot sâmbătă.
Tot în prima rundă a calificărilor evoluează și Gabriela Ruse (locul 105 WTA), care o va înfrunta pe chinezoaica Shuai Zhang (locul 67 WTA, cap de serie nr. 3).
Irina Begu, în vârstă de 34 de ani, este una dintre cele mai experimentate jucătoare române.
Fostă număr 22 WTA, Begu a ajuns în sferturile de finală la Roland Garros în 2016 și a câștigat șase titluri WTA la simplu și nouă la dublu. Deși a trecut prin mai multe accidentări în ultimii ani, Begu rămâne o competitoare redutabilă pe suprafața iarbă, suprafață pe care a obținut unele dintre cele mai bune rezultate ale sale.
Gabriela Ruse, 32 de ani, este o jucătoare versatilă, cunoscută pentru spiritul de luptă și abilitățile sale la fileu.
Fostă număr 51 WTA, Ruse a reușit performanțe notabile atât la simplu, cât și la dublu, unde a câștigat titluri importante. Ea reprezintă o prezență constantă în echipa de Fed Cup a României și este apreciată pentru atitudinea sa profesionistă.
Turneul de la Bad Homburg, disputat pe iarbă, este o competiție importantă de pregătire pentru Wimbledon. Prezența a două românce în calificări oferă speranțe pentru un parcurs cât mai lung al tricolorelor pe iarba germană.
Irina Begu și Gabriela Ruse au șansa de a-și îmbunătăți clasamentul și de a intra pe tabloul principal al unui turneu WTA 500, ceea ce ar reprezenta un succes important în această perioadă a sezonului.