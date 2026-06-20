Irina Begu a oferit o demonstrație de forță sâmbătă, la turneul WTA 500 de la Bad Homburg, învingând-o categoric pe favorita numărul 5 a calificărilor, germanca Tamara Korpatsch (locul 78 WTA), cu scorul de 6-1, 6-4, într-o oră și 20 de minute.

Jucătoarea română, clasată pe locul 213 WTA, și-a dominat adversara de la început până la sfârșit, arătând un tenis solid și o concentrare excelentă. Pentru un loc pe tabloul principal, Begu o va întâlni pe franceza Diane Parry (locul 60 WTA, cap de serie nr. 2), un meci programat să se dispute tot sâmbătă.

Tot în prima rundă a calificărilor evoluează și Gabriela Ruse (locul 105 WTA), care o va înfrunta pe chinezoaica Shuai Zhang (locul 67 WTA, cap de serie nr. 3).

Fostă număr 22 WTA, Begu a ajuns în sferturile de finală la Roland Garros în 2016 și a câștigat șase titluri WTA la simplu și nouă la dublu. Deși a trecut prin mai multe accidentări în ultimii ani, Begu rămâne o competitoare redutabilă pe suprafața iarbă, suprafață pe care a obținut unele dintre cele mai bune rezultate ale sale.

Fostă număr 51 WTA, Ruse a reușit performanțe notabile atât la simplu, cât și la dublu, unde a câștigat titluri importante. Ea reprezintă o prezență constantă în echipa de Fed Cup a României și este apreciată pentru atitudinea sa profesionistă.

Turneul de la Bad Homburg, disputat pe iarbă, este o competiție importantă de pregătire pentru Wimbledon. Prezența a două românce în calificări oferă speranțe pentru un parcurs cât mai lung al tricolorelor pe iarba germană.

Irina Begu și Gabriela Ruse au șansa de a-și îmbunătăți clasamentul și de a intra pe tabloul principal al unui turneu WTA 500, ceea ce ar reprezenta un succes important în această perioadă a sezonului.