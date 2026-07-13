Jaqueline Cristian nu va mai evolua la turneul WTA 250 de la Iași, după ce a decis să se retragă înaintea primului meci din cauza unor probleme la genunchi. Jucătoarea de tenis devenise principala favorită a competiției după retragerea Soranei Cîrstea, însă din cauza accidentării a fost nevoită să facă acest pas.

Jucătoarea de tenis le-a mulțumit organizatorilor și a declarat că își dorește să se întoarcă la Iași.

„Am venit la Iași cu multă încredere și cu bucuria de a reveni la un turneu de care mă leagă amintiri foarte frumoase. Din păcate, o problemă la genunchi nu mi-a permis să continui și am fost nevoită să mă retrag. Îmi pare foarte rău că nu am putut fi pe teren în fața publicului, dar sănătatea trebuie să fie prioritatea în acest moment. Le mulțumesc tuturor pentru susținere și le doresc organizatorilor un turneu reușit. Sper să revin la Iași cât mai curând, sănătoasă și pregătită să joc”, a transmis Jaqueline Cristian, luni, într-un comunicat al organizatorilor.

Semifinalistă la ediția din 2025, Jaqueline Cristian este a treia jucătoare română de top care se retrage de la turneul ieșean din motive medicale.

Anterior, Irina Begu, campioana en titre a competiției, a anunțat că nu poate participa după ce a suferit o fractură la două degete de la picior.

Și Sorana Cîrstea, cea mai bine clasată româncă în ierarhia WTA, a declarat forfait din cauza unei accidentări la mușchii abdominali. Chiar dacă nu va putea intra pe teren, Sorana a anunțat că va fi prezentă la Iași pe 18 și 19 iulie, unde va lua parte la întâlniri cu fanii și la alte acțiuni organizate de turneu.

În urma retragerii lui Jaqueline Cristian, locul rămas liber pe tabloul principal este ocupat de Yulia Putintseva. Sportiva urcă astfel pe lista capilor de serie și va fi favorita numărul 9 a competiției.

Seria retragerilor schimbă semnificativ configurația turneului WTA 250 de la Iași, care pierde trei dintre cele mai importante reprezentante ale României înainte de startul competiției.