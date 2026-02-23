Sport

Jaqueline Cristian, cea mai bine clasată româncă în WTA. A urcat șase poziții

Jaqueline Cristian, cea mai bine clasată româncă în WTA. A urcat șase pozițiiJaqueline Cristian. Sursa foto: Instagram/jaqueline_cristian
Jaqueline Cristian a făcut un pas înainte în clasamentul mondial WTA, urcând șase locuri și situându-se acum pe poziția 33, ceea ce o face cea mai bine clasată jucătoare din România. La 27 de ani, Cristian deține 1.367 de puncte și continuă să câștige teren în competițiile internaționale, potrivit site-ului WTA.

Jaqueline Cristian a urcat în clasamentul WTA

Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, a pierdut trei poziții și se află acum pe locul 35, cu 1.344 puncte. La dublu, Cîrstea a coborât patru locuri, ajungând pe 58, cu 1.470 puncte.

Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea. Sursă foto: Instagram

Irina Begu a pierdut teren

Gabriela Ruse a înregistrat un progres remarcabil, urcând opt poziții și situându-se pe locul 72, cu 892 puncte. În schimb, Irina Begu a pierdut teren, coborând de pe locul 149 pe 158, cu 455 puncte, iar Anca Todoni a scăzut un loc și ocupă poziția 181, cu 387 puncte.

Irina Begu

Irina Begu. Sursă foto: Instagram

Pe plan internațional, ierarhia WTA este condusă de belarusa Arina Sabalenka, care are 10.675 puncte. Pe locul doi se află Iga Swiatek, cu 7.588 puncte, urmată de Elena Rîbakina cu 7.253. Americanca Coco Gauff se află pe locul patru, cu 6.803 puncte, iar Jessica Pegula completează top cinci, cu 6.786 puncte.

Ce e clasamentul WTA

WTA – Women's Tennis Association este organizația internațională care gestionează tenisul profesionist feminin. Fondată în 1973 de legenda Billie Jean King, WTA are rolul de a organiza competițiile, de a reglementa regulile și de a sprijini dezvoltarea carierei jucătoarelor profesioniste. Scopul său principal este promovarea tenisului feminin la nivel mondial și asigurarea unei competiții corecte și echitabile.

WTA stabilește calendarele turneelor și acordă puncte fiecărei jucătoare în funcție de rezultatele obținute. Aceste puncte se cumulează pe 52 de săptămâni și determină clasamentul mondial, care reflectă nivelul de performanță și consistența fiecărei sportive.

Clasamentul este actualizat săptămânal și este un reper esențial pentru stabilirea capilor de serie în turnee, participarea la competiții majore și urmărirea progresului fiecărei jucătoare.

Pe lângă organizarea turneelor și gestionarea clasamentului, WTA promovează egalitatea de gen în sport și susține jucătoarele în aspecte precum contracte media, prize-money și parteneriate internaționale. De asemenea, oferă resurse pentru formarea profesională și sprijină inițiative de promovare a tenisului în întreaga lume.

