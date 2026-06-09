Eugen Tomac anunță planul pentru sportul românesc

Consultările politice pentru formarea noului executiv intră în linie dreaptă, iar Eugen Tomac, premierul desemnat, a început să își prezinte prioritățile în fața grupurilor parlamentare. În urma discuțiilor purtate la Palatul Parlamentului, au apărut noi detalii despre structura viitorului cabinet și despre măsurile economice pregătite pentru perioada următoare.

Reprezentanții grupului Uniți pentru România au venit la întâlnire cu o serie de solicitări specifice, printre care și reînființarea unei instituții dedicate exclusiv activităților sportive. Deși propunerea a fost analizată, structura guvernamentală nu va suferi modificări în acest sens, accentul fiind pus pe eficientizarea resurselor deja existente.

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a explicat că discuțiile au fost extrem de productive și că a primit propuneri concrete pentru îmbunătățirea documentului strategic de guvernare. Acesta a subliniat că solicitarea legată de domeniul sportiv a fost una inedită, însă strategia sa nu implică extinderea aparatului birocratic.

„Am avut o întâlnire foarte bună, un schimb de opinii cu privire la obiectivele pe care mi le-am propus pentru viitorul guvern. Am prezentat lista de miniştri pe care îi propun până la ora actuală şi ce mi s-a părut extrem de important, că toţi parlamentarii cu care am discutat au venit cu propuneri concrete privind îmbunătăţirea programului de guvernare.

Mi s-a părut o propunere interesantă, pe care nu am mai auzit-o până acum, propunerea de a acorda mai multă atenţie sportului, inclusiv ideea de a înfiinţa un minister al sportului.

Eu cred că trebuie să avem mai multă grijă de sportivii români. Nu voi înfiinţa un minister al sportului, pentru că nu vreau să creez noi structuri, dar cred că trebuie să acordăm mai multă atenţie Agenţiei Naţionale pentru Sport şi, evident, mai multe resurse pentru sportivii români, inclusiv pentru a-i încuraja să participe la cât mai multe competiţii”, a spus Tomac la Palatul Parlamentului, după întâlnirea cu membrii grupului Uniţi pentru România.

Pe lângă discuțiile sectoriale, procesul de negociere vizează asigurarea unei majorități solide în legislativ. Premierul desemnat s-a arătat optimist în privința voturilor pe care le-ar putea obține, menționând că argumentele sale au reușit deja să convingă o parte dintre aleșii care inițial erau rezervați, inclusiv din tabăra celor de la Uniți pentru România.

Planul de măsuri cu care noul cabinet se va prezenta în fața Camerelor reunite include strategii clare pentru combaterea problemelor din economie. Dialogul cu forțele politice va continua în zilele următoare pentru a asigura stabilitatea necesară implementării acestor reforme.

„De asemenea, înţeleg foarte bine îngrijorările pe care le au românii cu privire la economie şi i-am asigurat şi pe colegii parlamentari şi îi asigur şi pe români că programul de guvernare cu care voi veni în Parlament are măsuri îndrăzneţe în ceea ce priveşte relansarea economică.

Dar pentru acest lucru avem nevoie de un guvern şi evident că îmi doresc şi voi continua seria de întâlniri şi cu alte grupuri parlamentare, tocmai pentru a-i convinge că pentru a depăşi acest moment de impas în care se află societatea românească merită să ne acorde încrederea şi votul”, a mai afirmat Tomac.