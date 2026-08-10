Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR) a analizat din nou situația economică a țării și a stabilit direcția monetară pentru perioada următoare. În cadrul ședinței desfășurate la începutul acestei săptămâni, reprezentanții băncii centrale au decis să păstreze neschimbată rata dobânzii de referință.

Măsura vine într-un context în care stabilitatea financiară și controlul inflației rămân priorități majore pentru autoritățile monetare din România.

În cadrul întâlnirii de luni, conducerea băncii centrale a evaluat toți indicatorii macroeconomici relevanți înainte de a adopta hotărârea finală. Toate facilitățile de creditare și depozit rămân la nivelurile stabilite anterior.

„Consiliul de administraţie al BNR a hotărât în şedinţa de astăzi, 10 august 2026, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an. Totodată, s-a decis menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50 la sută pe an. De asemenea, Consiliul de administraţie al BNR a decis menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit”, se arată în comunicatul BNR.

Prin menținerea acestor niveluri ale dobânzilor, banca centrală urmărește să protejeze puterea de cumpărare a populației și să evite derapajele inflaționiste. Strategia stabilită de conducerea instituției are în vedere echilibrarea pieței financiare fără a frâna activitatea economică generală.

Hotărârile adoptate de conducerea băncii centrale au ca scop principal garantarea și păstrarea stabilității prețurilor pe termen mediu, într-un mod care să sprijine o dezvoltare economică de durată.

Reprezentanții băncii centrale subliniază că politicile monetare nu pot funcționa izolat. Pentru ca economia națională să rămână rezilientă în fața șocurilor externe sau interne, este nevoie de o strânsă corelare între deciziile monetare și reformele guvernamentale, dar și de atragerea banilor europeni.

Consiliul de administraţie reiterează că, în contextul actual, mixul echilibrat de politici macroeconomice şi implementarea de reforme structurale inclusiv prin utilizarea fondurilor europene care să stimuleze potenţialul de creştere pe termen lung sunt esenţiale pentru stabilitatea macroeconomică şi întărirea capacităţii economiei româneşti de a face faţă unor evoluţii adverse. BNR monitorizează atent evoluţiile mediului intern şi internaţional şi este pregătită să utilizeze instrumentele de care dispune în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea preţurilor pe termen mediu, în condiţii de păstrare a stabilităţii financiare, spun oficialii BNR.