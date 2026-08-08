Titluri de stat TEZAUR în august 2026. Dobânzi de până la 7,15%

Ministerul Finanțelor lansează luni, 10 august 2026, o nouă ediție a programului de titluri de stat TEZAUR, cu dobânzi anuale de până la 7,15% și venituri neimpozabile. Persoanele fizice pot cumpăra titlurile până la 4 septembrie, în funcție de canalul de subscriere ales.

Noua emisiune oferă maturități de 1, 3 și 5 ani, iar dobânzile sunt de 6,20% pentru titlurile pe un an, 6,75% pentru cele pe trei ani și 7,15% pentru titlurile cu scadența la cinci ani. Titlurile au o valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată.

Principalul avantaj al programului este faptul că veniturile obținute din dobânzi sunt neimpozabile. Plata dobânzii se face anual, la datele prevăzute în prospectul de emisiune.

Pentru fiecare 1.000 de lei investiți, dobânda anuală este de 62 de lei la maturitatea de un an, 67,50 lei la maturitatea de trei ani și 71,50 lei la maturitatea de cinci ani, fără impozit pe aceste venituri.

Titlurile de stat TEZAUR pot fi transferate și pot fi răscumpărate înainte de scadență, în condițiile prevăzute în prospectul emisiunii. Investitorii pot face una sau mai multe subscrieri în perioada de ofertă.

Perioada de subscriere diferă în funcție de modalitatea aleasă.

Prin Ghișeul.ro, titlurile pot fi cumpărate în perioada 10 august – 2 septembrie 2026. Achiziția online este disponibilă persoanelor fizice care au cont pe platformă și dețin un card de debit.

Prin Spațiul Privat Virtual (SPV), subscrierile se pot face între 10 august și 3 septembrie 2026 de către persoanele fizice înregistrate pentru operațiunile aferente titlurilor lansate prin unitățile Trezoreriei Statului.

În acest caz, investitorii pot deschide online un cont de subscriere la o unitate a Trezoreriei selectată, pot cumpăra titlurile TEZAUR și pot solicita virarea banilor din contul de subscriere către propriul cont bancar.

La unitățile Trezoreriei Statului, subscrierile sunt disponibile între 10 august și 4 septembrie 2026.

Titlurile pot fi cumpărate și prin Poșta Română. În mediul urban, perioada de subscriere este 10 august – 3 septembrie, iar în mediul rural, 10 august – 2 septembrie 2026.

Programul se adresează persoanelor fizice care au împlinit 18 ani la data efectuării subscrierii.

Un investitor poate realiza una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni. Subscrierile deja efectuate pot fi anulate numai în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Fondurile atrase prin această emisiune vor fi utilizate de Ministerul Finanțelor pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Ministerul Finanțelor a publicat și un ghid pentru transferul sumelor din contul de subscriere TEZAUR către contul bancar personal.

Procedura presupune completarea documentului numit Ordin de plată multiplu electronic (OPME). Formularul trebuie descărcat de pe site-ul Ministerului Finanțelor, din secțiunea dedicată programului TEZAUR Online, și deschis cu Adobe Acrobat Reader.

Investitorul trebuie să completeze datele de identificare și IBAN-ul contului bancar în care dorește să primească banii. Din suma transferată se scade comisionul aferent operațiunii: 0,51 lei pentru transferuri de până la 50.000 de lei sau 6 lei pentru sume care depășesc această valoare.

După validarea și salvarea documentului, formularul este încărcat în SPV, prin opțiunea „Depunere formulare”.

Ministerul Finanțelor a introdus în martie 2025 posibilitatea ca persoanele care au cont pe Ghișeul.ro și dețin un card de debit să cumpere online titluri de stat TEZAUR.

Noua ediție continuă această facilitate, alături de variantele de subscriere prin SPV, Trezoreria Statului și unitățile Poștei Române.

Prospectul de emisiune și eventualele modificări ale acestuia sunt publicate în secțiunea dedicată titlurilor de stat de pe site-ul Ministerului Finanțelor, precum și pe site-ul Poștei Române.