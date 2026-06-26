Ministerul Finanțelor listează vineri, la Bursa de Valori București (BVB), ediția din iunie a titlurilor de stat FIDELIS, după încheierea perioadei de subscriere desfășurate între 15 și 22 iunie. Investitorii care au participat la ofertă vor putea tranzacționa, începând de astăzi, titlurile de stat cumpărate, valoarea totală a subscrierilor depășind 936 de milioane de lei, potrivit anunțului făcut de reprezentanții Ministerului.

Potrivit datelor transmise de Ministerul Finanțelor, în timpul ofertei au fost înregistrate 11.017 ordine de subscriere. Investitorii au plasat 442,68 milioane de lei și 95,38 milioane de euro, echivalentul a 494,11 milioane de lei.

Cea mai mare cerere a fost înregistrată pentru emisiunea în lei cu scadența de doi ani, care a atras investiții de aproape 257 de milioane de lei prin 2.235 de ordine de subscriere, devenind cea mai populară tranșă a ediției din iunie. Românii, tot mai interesați de acest sector

Interes a existat și pentru celelalte emisiuni în moneda națională.

Titlurile cu maturitate de patru ani au atras subscrieri de 61 de milioane de lei, prin 674 de ordine, iar cele cu scadența de zece ani au însumat investiții de 49,29 milioane de lei, prin 819 ordine.

Ministerul Finanțelor evidențiază participarea ridicată a donatorilor de sânge, care au avut la dispoziție tranșe speciale atât în lei, cât și în euro.

Emisiunea în lei cu scadența de doi ani destinată acestei categorii a atras subscrieri de 75,48 milioane de lei, prin 1.789 de ordine. În același timp, tranșa în euro cu maturitate de zece ani rezervată donatorilor a înregistrat investiții de 16,33 milioane de euro, echivalentul a 84,59 milioane de lei, prin 1.711 ordine.

În ceea ce privește emisiunile standard în euro, cea cu scadența de zece ani a atras investiții de 31,25 milioane de euro, echivalentul a 161,88 milioane de lei, prin 1.431 de ordine de subscriere. Totodată, titlurile cu maturitate de trei și cinci ani au cumulat subscrieri de 30,13 milioane de euro, respectiv 17,67 milioane de euro.

Ministerul Finanțelor arată că, de la lansarea programului FIDELIS, populația a investit peste 69 de miliarde de lei prin mai mult de 593.000 de subscrieri.

În primele șase luni din 2026, valoarea totală a investițiilor realizate prin program a depășit 7,69 miliarde de lei, fiind înregistrate 87.669 de ordine de subscriere.

De asemenea, donatorii de sânge care au ales să investească în titlurile FIDELIS au subscris, în total, peste 633 de milioane de lei prin 14.876 de ordine.

Ministerul Finanțelor reamintește că titlurile de stat FIDELIS sunt considerate instrumente financiare cu risc scăzut, iar veniturile obținute din dobânzi și eventualele câștiguri de capital realizate prin tranzacționarea acestora la Bursa de Valori București sunt neimpozabile.