Economie

Bursa de Valori București a lansat titlurile de stat Fidelis

Comentează știrea
Bursa de Valori București a lansat titlurile de stat FidelisBursa de Valori București. Sursa foto: Wikipedia
Din cuprinsul articolului

Bursa de Valori București (BVB) a lansat prima ofertă de titluri de stat Fidelis din acest an, ce sunt emise de Ministerul Finanțelor și destinate exclusiv populației. Oferta este valabilă în perioada 16–23 ianuarie în acest an.

Șansă de investiție solidă pentru români. Bursa de Valori București a lansat titlurile de stat Fidelis

Cu ajutorul acestui program, statul atrage fonduri de la populație și oferă la schimb dobânzi stabilite la momentul subscrierii. La scadență, investitorii își recuperează suma investită, la care se adaugă dobânda aferentă.

Oferta include șapte emisiuni de titluri de stat, patru în lei și trei în euro. Valoarea minimă a unei subscrieri este de 5.000 de lei pentru emisiunile în lei și de 1.000 de euro pentru cele în euro. Scadențele variază între 2028 și 2036, iar dobânzile pot ajunge până la un procent de 7,5% pe an pentru lei și până la 6,2% pentru euro.

Bani

Bani. Sursă foto: Pixabay

Există și o ofertă specială pentru cei care sunt donatori de sânge

Este și o ofertă aparte, o emisiune specială destinată donatorilor de sânge, pentru care pragul minim de subscriere este de 500 de lei. Pe această tranșă pot investi persoanele care au donat sânge în perioada 1 august 2025 – 23 ianuarie 2026.

Taxă permis auto 2026. Cât costă eliberarea sau schimbarea permisului de conducere
Taxă permis auto 2026. Cât costă eliberarea sau schimbarea permisului de conducere
Dinastia prăbușită în dormitor. Istoria amantlâcurilor sângeroase care au decis soarta tronului la Curtea Veche
Dinastia prăbușită în dormitor. Istoria amantlâcurilor sângeroase care au decis soarta tronului la Curtea Veche

Pentru cei interesați de acest program financiar, investițiile pot să fie accesate prin bănci și intermediari autorizați, prin intermediul Bursei de Valori București.

Titlurile de stat cumpărate în această ofertă vor fi listate la bursă, iar data estimată pentru începerea tranzacționării este de 29 ianuarie anul curent.

Care sunt marile avantaje pentru cei care cumpără titlurile de stat

Un mare avantaj pe care îl au titlurile de stat Fidelis este faptul că veniturile obținute nu vor fi supuse impozitării. De asemenea, nici dobânda și nici eventualele câștiguri din tranzacționare nu vor fi taxate.

Detaliile în detaliu ale fiecărei emisiuni, inclusiv perioadele și dobânzile, sunt disponibile pe site-ul Bursei de Valori București.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

06:45 - Bursa de Valori București a lansat titlurile de stat Fidelis
06:34 - Prognoza meteo, 16 ianuarie. Ger și ninsori în aproape toată țara. Minime până la -16 grade în unele zone
06:25 - Donald Trump se confruntă cu o problemă internă uriașă. Planul pentru sistemul de sănătate ține SUA pe jar
06:16 - Calendar creștin ortodox,16 ianuarie. Lanțurile lui Petru
06:05 - Taxă permis auto 2026. Cât costă eliberarea sau schimbarea permisului de conducere
00:50 - Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea

HAI România!

Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!
Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!
Voi vedeți ce vine peste noi? Hai LIVE cu Turcescu
Voi vedeți ce vine peste noi? Hai LIVE cu Turcescu
Tanti Elvira
Tanti Elvira

Proiecte speciale