Bursa de Valori București a lansat titlurile de stat Fidelis

Bursa de Valori București (BVB) a lansat prima ofertă de titluri de stat Fidelis din acest an, ce sunt emise de Ministerul Finanțelor și destinate exclusiv populației. Oferta este valabilă în perioada 16–23 ianuarie în acest an.

Cu ajutorul acestui program, statul atrage fonduri de la populație și oferă la schimb dobânzi stabilite la momentul subscrierii. La scadență, investitorii își recuperează suma investită, la care se adaugă dobânda aferentă.

Oferta include șapte emisiuni de titluri de stat, patru în lei și trei în euro. Valoarea minimă a unei subscrieri este de 5.000 de lei pentru emisiunile în lei și de 1.000 de euro pentru cele în euro. Scadențele variază între 2028 și 2036, iar dobânzile pot ajunge până la un procent de 7,5% pe an pentru lei și până la 6,2% pentru euro.

Este și o ofertă aparte, o emisiune specială destinată donatorilor de sânge, pentru care pragul minim de subscriere este de 500 de lei. Pe această tranșă pot investi persoanele care au donat sânge în perioada 1 august 2025 – 23 ianuarie 2026.

Pentru cei interesați de acest program financiar, investițiile pot să fie accesate prin bănci și intermediari autorizați, prin intermediul Bursei de Valori București.

Titlurile de stat cumpărate în această ofertă vor fi listate la bursă, iar data estimată pentru începerea tranzacționării este de 29 ianuarie anul curent.

Un mare avantaj pe care îl au titlurile de stat Fidelis este faptul că veniturile obținute nu vor fi supuse impozitării. De asemenea, nici dobânda și nici eventualele câștiguri din tranzacționare nu vor fi taxate.

Detaliile în detaliu ale fiecărei emisiuni, inclusiv perioadele și dobânzile, sunt disponibile pe site-ul Bursei de Valori București.