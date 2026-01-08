Inflația din zona euro, stabilă în decembrie. Ce ar putea urma pe plan economic

Inflația din zona euro s-a situat la 2% în luna decembrie, potrivit datelor preliminare publicate de Eurostat. Nivelul confirmă estimările economiștilor consultați de Reuters și marchează revenirea exact la ținta stabilită de Banca Centrală Europeană, relatează CNBC.

În luna noiembrie, rata anuală a inflației a fost de 2,1%, ceea ce indică o ușoară temperare a creșterii prețurilor la final de an. Inflația de bază, care exclude componentele volatile precum energia, alimentele, alcoolul și tutunul, a coborât la 2,3% în decembrie, de la 2,4% în luna precedentă.

De asemenea, presiunile din sectorul serviciilor s-au redus. Inflația aferentă acestui segment a încetinit la 3,4%, comparativ cu 3,5% înregistrat în noiembrie, semnalând o moderare treptată a dinamicii prețurilor.

Banca Centrală Europeană a păstrat dobânda facilităţii de depozit la 2% în luna decembrie, marcând a patra şedinţă consecutivă fără modificări.

Ultima reducere a avut loc în iunie, în ciclul de relaxare monetară demarat în 2024, perioadă în care dobânzile au fost coborâte de la maximul istoric de 4%.

La finalul anului trecut, mai mulţi oficiali ai BCE au transmis că procesul de scădere a dobânzilor se apropie de final. Totuşi, instituţia a reiterat că fiecare decizie va fi analizată individual, în funcţie de datele economice disponibile la momentul respectiv.

Reacţia pieţelor a fost una limitată după publicarea datelor. Moneda euro şi indicele bursier pan-european STOXX 600 au rămas aproape neschimbate. În acelaşi timp, revenirea inflaţiei la ţinta stabilită de BCE este văzută de unii analişti drept un posibil argument pentru noi reduceri ale dobânzii în 2026.

„Această evoluţie ar trebui să fie bine primită de pieţele de acţiuni, deoarece oferă BCE încă un motiv pentru a continua relaxarea monetară anul viitor. Totuşi, inflaţia a oscilat în jurul nivelului de 2% pe parcursul celei mai mari părţi a anului trecut, astfel încât mişcarea de astăzi este una modestă, dar pozitivă”, a declarat Michael Field, strateg-şef pe acţiuni la Morningstar.

Potrivit acestuia, băncile centrale trebuie să mențină un echilibru fragil între susținerea creșterii economice și prevenirea unei noi accelerări a inflației. În contextul în care inflația pare stabilizată la un nivel redus, marja pentru adoptarea unor măsuri de stimulare ar putea crește în perioada următoare.