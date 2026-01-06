Inflația generată de inteligența artificială, cel mai mare risc din 2026. Ce avertizează investitorii

Entuziasmul din jurul inteligenței artificiale domină începutul lui 2026 pe bursele mondiale, însă analiștii avertizează că piețele ar putea ignora un pericol major: o reaprindere a inflației, alimentată parțial chiar de valul uriaș de investiții tehnologice, relatează Reuters.

În Statele Unite, principalele indici bursieri au fost trași în sus anul trecut de marile companii tehnologice, doar șapte grupuri generând jumătate din câștigurile pieței. Evoluții consistente au fost consemnate și în Europa și Asia, pe fondul așteptărilor privind relaxarea politicii monetare.

Optimismul legat de AI și perspectivele unor noi reduceri de dobândă au împins bursele la niveluri record, iar obligațiunile au beneficiat, la rândul lor, de temperarea inflației, chiar dacă aceasta rămâne peste ținta de 2% a Rezervei Federale.

Pentru anul în curs, stimulentele guvernamentale din SUA, Europa și Japonia, alături de expansiunea rapidă a inteligenței artificiale, sunt privite ca motoare ale creșterii globale. În același timp, tot mai mulți administratori de fonduri anticipează o reaccelerare a inflației, scenariu care ar putea obliga băncile centrale să oprească ciclul de reduceri și, eventual, să revină la majorări.

„Ai nevoie de un ac care să spargă bula, iar acesta va veni probabil din înăsprirea politicii monetare”, a declarat Trevor Greetham, director pentru strategii multi-active la Royal London Asset Management.

El spune că menține expunerea pe marile companii de tehnologie, dar nu ar fi surprins dacă inflația ar accelera la nivel global până la finalul lui 2026.

O politică monetară mai restrictivă ar descuraja investițiile speculative, ar crește costurile de finanțare ale proiectelor din zona AI și ar presa profiturile companiilor. În plus, cursa marilor giganți pentru construirea de centre de date generează la rândul ei presiuni inflaționiste, din cauza consumului ridicat de energie și a cererii pentru cipuri avansate.

„Costurile cresc, nu scad, în estimările noastre, pentru că există inflaţie atât în preţul cipurilor, cât şi în costul energiei”, a declarat Andrew Sheets, strateg la Morgan Stanley.

El anticipează că inflația din SUA va rămâne peste ținta de 2% cel puțin până la finalul lui 2027, inclusiv din cauza investițiilor masive în inteligență artificială.

Și Fabio Bassi, de la J.P. Morgan, apreciază că piața muncii puternică, stimulentele fiscale și reducerile de dobândă deja aplicate vor menține inflația peste țintă, indiferent de evoluția costurilor cu cipurile. Într-o analiză separată, Aviva Investors avertizează că unul dintre riscurile majore pentru 2026 ar putea fi oprirea reducerilor de dobândă sau chiar reluarea majorărilor, în contextul presiunilor generate de AI și programele de stimulare din Europa și Japonia.

„Ceea ce ne ţine treji noaptea este revenirea riscului inflaţionist”, a spus Julius Bendikas, reprezentant Mercer pentru Europa. El nu vede, deocamdată, o corecție majoră a burselor, dar își diminuează expunerea pe obligațiuni, considerate vulnerabile în cazul unui șoc inflaționist.

În ultima perioadă, unele companii au oferit deja motive de îngrijorare. Acțiunile Oracle au scăzut după anunțarea unor cheltuieli mai mari, iar Broadcom a fost penalizată pe fondul avertismentelor privind marjele. Producătorul HP Inc se așteaptă la presiuni pe prețuri și profituri în a doua parte a lui 2026, pe fondul scumpirii memoriilor, fenomen alimentat de cererea tot mai mare a centrelor de date.

„Inflaţia este factorul care ar putea începe să sperie investitorii şi să scoată la iveală fisuri în pieţe”, a declarat Kevin Thozet, membru al comitetului de investiții la Carmignac. În acest context, el a crescut expunerea pe titluri de stat protejate împotriva inflației, avertizând că, pe măsură ce riscul de majorare a dobânzilor crește, evaluările ridicate ale companiilor din zona AI ar putea fi serios afectate.

Analiștii de la Deutsche Bank estimează că investițiile în infrastructura AI ar putea atinge 4.000 de miliarde de dolari până în 2030. Ritmul accelerat al acestor proiecte riscă să provoace lipsuri de cipuri și energie, alimentând o spirală a costurilor care s-ar putea transmite rapid în restul economiei.