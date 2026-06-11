Țeapă de 16 milioane de euro. A fost prins în România un fugar ucrainean, fraudă piramidală cu 14.000 de victime

Un caz spectaculos de fraudă internațională, cu ramificații în India, Republica Moldova și România, a ajuns în atenția autorităților de la București.

Oleksandr Zapichenko, un cetățean ucrainean acuzat că a orchestrat, alături de complici, o schemă Ponzi de proporții, a fost arestat provizoriu pe teritoriul României, în vederea extrădării către autoritățile din India.

Între ianuarie 2024 și decembrie 2024, peste 14.000 de investitori din metropola indiană Mumbai au fost victimele unei fraude de amploare, cunoscută sub numele de „frauda Torres”.

Compania Platinum Hern Pvt Ltd (PHPL), care controla lanțul de magazine de bijuterii Torres Jewelry, a atras victimele promițând randamente săptămânale ireale, între 2% și 9%, pentru investiții în aur și diamante.

Schema utiliza tactici clasice de manipulare. Bonusuri de recomandare: 20% pentru atragerea de noi clienți. Se ocupa cu organizarea de seminarii și tombole cu mașini de lux..

Numai că totul avea la bază o înșelăciune. Bijuteriile vândute drept diamante scumpe erau, în realitate, pietre sintetice ieftine din moissanite. Paguba totală este 1,7 miliarde de rupii, aproximativ 16 milioane de euro.

Ancheta desfășurată de Oficiul pentru Criminalitate Economică din India a relevat că Oleksandr Zapichenko (alias „Alex”) și Olena Stoyan erau creierele operațiunilor de structurare financiară.

Aceștia au utilizat grupuri de mesagerie precum „Cash Counter 1” pe Telegram pentru a autoriza tranzacții și pentru a converti depozitele clienților în criptomonede, ștergând ulterior urmele digitale.

La începutul anului 2025, când frauda a început să iasă la iveală, capii rețelei au fugit din India, scrie Indian Times Express.

După ce un tribunal din Republica Moldova a autorizat anterior extrădarea Olenei Stoyan, a venit rândul lui Oleksandr Zapichenko să fie depistat. Pe numele acestuia, Interpol New Delhi emisese o „Red Notice”/Alertă Roșie pentru spălare de bani, infracțiune care se pedepsește în India cu până la 7 ani de închisoare.

Fugarul a fost identificat pe teritoriul României, unde sosise din Egipt. Deși acesta deținuse anterior un permis de ședere în Spania, în baza directivei UE privind persoanele afectate de conflictul din Ucraina, statutul său nu l-a protejat în fața acuzațiilor de criminalitate economică.

În data de 23 mai 2026, Curtea de Apel București a admis sesizarea Parchetului și a dispus arestarea provizorie a lui Zapichenko pentru o perioadă de 30 de zile. Deși acuzatul a refuzat să fie extrădat benevol, judecătorii au apreciat că există un risc real de sustragere, menținându-l în arest.

Următorul termen în procesul de extrădare a fost fixat pentru data de 17 iunie 2026.

Cazul subliniază eficiența cooperării polițienești internaționale în destructurarea rețelelor de criminalitate organizată care operează prin scheme piramidale transfrontaliere, demonstrând că „refugiul” în România nu mai reprezintă o opțiune sigură pentru autorii fraudelor financiare globale.

Acest caz face parte dintr-o serie de proceduri judiciare complexe care vizează combaterea spălării banilor și protejarea investitorilor la nivel internațional.