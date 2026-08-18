Cinci zodii sunt considerate favorizate în perioada 17-23 august 2026, potrivit unei interpretări astrologice publicate de YourTango, care pune accent pe schimbări de perspectivă, asumarea propriilor decizii și recunoașterea eforturilor depuse în ultimele luni. Este vorba despre Fecioară, Leu, Scorpion, Săgetător și Vărsător.

Perioada este marcată, în interpretarea astrologică, de trecerea Lunii prin mai multe semne și de influența eclipsei de Soare din 12 august. Calendarul astronomic confirmă că Luna intră în Scorpion în seara zilei de 17 august, trece în Săgetător pe 20 august și ajunge în Capricorn pe 22 august. Pe 19 august are loc și primul pătrar al Lunii.

Pentru nativii din Fecioară, săptămâna 17-23 august vine cu accent pe munca depusă în ultima perioadă și pe rezultatele acesteia. Interpretarea astrologică susține că eforturile investite în proiecte pe parcursul ultimului an ar putea începe să fie mai vizibile.

În prima parte a săptămânii, Luna în Scorpion pune accent pe relațiile cu prietenii și pe gestionarea eventualelor tensiuni din grupul apropiat. Fecioarele sunt sfătuite să evite conflictele inutile și să adopte o atitudine conciliantă.

După intrarea Lunii în Săgetător, accentul se mută către sinceritate și comunicare. Spre finalul săptămânii, Luna în Capricorn și apropierea sezonului Fecioarei favorizează, în această interpretare, disciplina și concentrarea asupra obiectivelor.

Leii traversează o perioadă asociată cu schimbări interioare și cu o reevaluare a relațiilor importante. Potrivit interpretării publicate de YourTango, nativii acestei zodii pot deveni mai conștienți de sprijinul primit din partea celor apropiați.

Prima parte a săptămânii este prezentată ca un moment potrivit pentru reducerea stresului și pentru petrecerea timpului alături de familie sau prieteni. Jurnalul și activitățile care oferă timp pentru reflecție sunt, de asemenea, menționate ca modalități de a recâștiga echilibrul.

Odată cu trecerea Lunii în Săgetător, tonul interpretării devine mai optimist. La finalul săptămânii, influența Lunii în Capricorn este asociată cu mai multă disciplină și cu dorința de a prelua din nou controlul asupra unor proiecte sau obiective.

Scorpionii sunt plasați printre zodiile favorizate, cu accent pe colaborare, relații profesionale și proiecte comune. Luna intră în Scorpion în seara zilei de 17 august și rămâne aici până pe 20 august, potrivit calendarelor astrologice.

În această perioadă, interpretarea astrologică pune accent pe încredere și inițiativă. Scorpionii ar putea fi mai dispuși să lucreze alături de alte persoane și să își prezinte ideile.

După intrarea Lunii în Săgetător, atenția se mută către dezvoltarea unor idei și către exprimarea mai directă a planurilor. Influența lui Jupiter este interpretată drept un sprijin pentru asumarea unui rol de lider.

Spre sfârșitul săptămânii, odată cu trecerea Lunii în Capricorn, pot apărea responsabilități suplimentare. Mesajul central al interpretării este renunțarea la autocritica excesivă și concentrarea asupra lucrurilor care pot fi construite mai departe.

Pentru Săgetători, săptămâna începe cu o perioadă de retragere și reflecție. Nativii sunt încurajați să își reevalueze blocajele și să stabilească ce vor să lase în urmă.

Schimbarea importantă vine pe 20 august, când Luna intră în Săgetător. Calendarul astrologic indică faptul că tranzitul începe în acea zi și continuă până pe 22 august.

În interpretarea astrologică, această perioadă poate aduce mai mult optimism și dorință de dezvoltare personală. Unii nativi ar putea lua în calcul reluarea studiilor, dobândirea unor noi competențe sau schimbarea direcției profesionale.

Jupiter este asociat cu dorința de extindere, în timp ce Saturn este prezentat drept factorul care impune structură și realism. La finalul săptămânii, Luna în Capricorn poate aduce o atmosferă mai serioasă și îi poate determina pe Săgetători să își analizeze mai atent planurile.

Vărsătorii sunt incluși în topul celor cinci zodii cu o perioadă favorabilă, cu accent pe proiecte, carieră și relații.

Potrivit interpretării YourTango, nativii pot începe să investească mai multă energie în activitățile profesionale și în proiectele personale. În același timp, zona sentimentală rămâne importantă, Jupiter fiind asociat în această interpretare cu posibilitatea unor noi conexiuni.

În timpul Lunii în Scorpion, munca și eforturile depuse de Vărsători pot primi mai multă atenție. Perioada este prezentată ca una potrivită pentru reorganizarea rutinei și pentru continuarea proiectelor începute.

Când Luna ajunge în Săgetător, sprijinul primit din partea celorlalți devine mai important. Spre finalul săptămânii, Luna în Capricorn poate determina Vărsătorii să își reevalueze unele convingeri sau planuri pe termen lung.

Din punct de vedere astrologic, zilele de 22 și 23 august schimbă din nou atmosfera, deoarece Luna trece din Săgetător în Capricorn. Tranzitul în Capricorn începe pe 22 august și continuă pe 23 august.

În aceeași perioadă, Soarele se apropie de intrarea în Fecioară, iar interpretările astrologice pun accent pe responsabilitate, organizare și muncă.

Astfel, pentru cele cinci zodii menționate, săptămâna 17-23 august este descrisă mai degrabă ca o perioadă de consolidare și asumare decât ca una bazată exclusiv pe schimbări bruște. Interpretările astrologice nu reprezintă predicții științifice, ci forme de divertisment și interpretare simbolică.