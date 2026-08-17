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Patru zodii care ar putea avea o surpriză la locul de muncă. Astrele anunță schimbări și oportunități

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Patru zodii care ar putea avea o surpriză la locul de muncă. Astrele anunță schimbări și oportunitățisurpriza / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Săptămâna 17-23 august 2026 ar putea aduce schimbări interesante pe plan profesional pentru patru zodii, după o perioadă astrologică marcată de eclipsa totală de Soare din 12 august, considerată de astrologi un moment favorabil pentru noi începuturi, oportunități și repoziționări în carieră, potrivit mai multor publicații internaționale de astrologie.

Printre nativii care ar putea avea parte de o surpriză la serviciu se află Leii, Scorpionii, Berbecii și Peștii, fiecare cu un posibil scenariu diferit: de la recunoașterea meritelor și apariția unei oportunități neașteptate până la preluarea unor responsabilități noi.

Leu – o oportunitate care poate schimba direcția profesională

Pentru Lei, perioada este una importantă deoarece Jupiter se află în propriul semn, aspect asociat cu mai multă vizibilitate, încredere și oportunități profesionale. Horoscope.com notează că în 2026 pot apărea schimbări sau oferte surprinzătoare în carieră, iar a doua parte a anului poate aduce câștiguri și succese personale.

În săptămâna 17-23 august, o propunere venită din partea unui superior, un proiect nou sau o responsabilitate care îi scoate din zona de confort ar putea reprezenta surpriza pe care o așteptau.

Scorpion – recunoaștere după o perioadă de muncă intensă

Scorpionii se află printre semnele cu perspective profesionale puternice în această perioadă. Astrology.com vorbește despre un an de cotitură pentru carieră și vizibilitate, în timp ce Horoscope.com indică o perioadă în care Jupiter favorizează dezvoltarea rețelei profesionale și apariția unor oportunități.

Pentru unii nativi, surpriza poate veni sub forma unei aprecieri publice, a unei promovări sau a unei invitații de a ocupa un rol mai important.

Berbec – o responsabilitate nouă poate deveni o șansă

Pentru Berbeci, 2026 este descris drept un an de transformare profesională. Saturn favorizează asumarea autorității și construirea unei poziții mai solide, iar Jupiter în Leu poate susține promovările, vizibilitatea și rolurile de conducere.

Berbec

Berbec / sursa foto: dreamstime.com

Astfel, în săptămâna 17-23 august, un Berbec ar putea fi pus în fața unei alegeri neașteptate: să coordoneze un proiect, să preia noi atribuții sau să accepte o oportunitate care îi poate consolida poziția în companie.

Pești – aprecierea muncii poate veni când se așteaptă mai puțin

Peștii ar putea avea parte de o surpriză plăcută la serviciu. People arată că Jupiter activează zona muncii și poate aduce mai multă recunoaștere, satisfacție profesională și chiar posibilitatea unei schimbări de carieră.

Și alte interpretări astrologice pentru 2026 indică o perioadă favorabilă evoluției profesionale a nativilor din Pești.

Pentru acești nativi, surpriza poate fi un compliment venit din partea conducerii, o ofertă pentru un proiect important sau vestea că munca depusă în ultimele luni începe, în sfârșit, să fie observată.

O săptămână cu potențial de schimbare

Astrologii asociază perioada de după eclipsa de Soare din 12 august cu începuturi și repoziționări importante. Pentru Leu, Scorpion, Berbec și Pești, acestea s-ar putea manifesta tocmai în zona profesională, prin oportunități, recunoaștere sau responsabilități noi.

Desigur, horoscopul reprezintă o interpretare astrologică și nu o predicție certă a evenimentelor. Pentru cei patru nativi, însă, săptămâna 17-23 august 2026 ar putea fi una în care merită să fie atenți la mesajele, propunerile și schimbările care apar la locul de muncă.

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