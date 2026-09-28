În lista obiectelor care influențează confortul de zi cu zi, scaunul de birou ocupă o poziție neobișnuită. Poate fi folosit mii de ore de-a lungul câtorva ani și, cu toate acestea, este adesea ales abia după monitor, laptop sau alte echipamente mai vizibile.

Pentru cine lucrează zilnic la birou, diferența dintre un scaun ales doar după preț și unul adaptat utilizatorului nu ține de lux. Ține de posibilitatea de a lucra într-o poziție confortabilă, de a schimba postura pe parcursul zilei și de a evita presiunile inutile asupra anumitor zone ale corpului.

Calculul este simplu. Un program de opt ore, cinci zile pe săptămână, înseamnă teoretic 2.080 de ore într-un an complet. După concedii și zilele libere, timpul efectiv de lucru este mai mic, dar pentru numeroși angajați rămâne în apropierea a 1.800–2.000 de ore anual.

Desigur, nu toate aceste ore ar trebui petrecute așezat. Tocmai acesta este unul dintre principiile importante ale ergonomiei moderne: nici cea mai bună poziție nu ar trebui menținută fără întrerupere ore întregi.

Cu toate acestea, scaunul rămâne unul dintre obiectele utilizate cel mai intens într-un post de lucru. Din acest motiv, alegerea lui merită evaluată prin raportare la durata de utilizare, nu doar la prețul afișat în momentul achiziției.

Un scaun de 1.500 de lei utilizat cinci ani, aproximativ 220 de zile pe an, ar însemna: 1.500 lei ÷ 1.100 zile de lucru = aproximativ 1,36 lei pe zi.

Privit astfel, diferența dintre două modele poate deveni mult mai mică decât pare la cumpărare.

Poziția șezândă nu este, în sine, o poziție „rea”. Problemele apar mai ales atunci când aceeași poziție este menținută mult timp, când postul de lucru nu este adaptat corpului sau când utilizatorul este obligat să lucreze în poziții incomode.

Un scaun prea înalt poate lăsa picioarele fără sprijin. Un șezut prea adânc poate împiedica utilizatorul să folosească eficient spătarul. Cotierele amplasate greșit pot ridica umerii, iar lipsa unui sprijin adecvat pentru spate poate favoriza adoptarea unor poziții obositoare.

La fel de importantă este poziția monitorului. Dacă ecranul este prea jos sau prea departe, utilizatorul tinde să ducă progresiv capul și trunchiul înainte.

De aceea, atunci când sunt comparate scaune ergonomice premium, denumirea sau aspectul produsului contează mai puțin decât posibilitățile reale de reglare și intervalele în care acestea funcționează.

Un scaun nu devine ergonomic doar pentru că apare astfel descris pe etichetă. Important este dacă poate fi adaptat dimensiunilor și modului de lucru al utilizatorului.

Primul reglaj este înălțimea șezutului. Într-o configurație obișnuită de birou, tălpile ar trebui să poată fi sprijinite pe podea sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe un suport pentru picioare. Coapsele ar trebui să rămână aproximativ paralele cu podeaua, fără presiune excesivă sub ele.

La fel de importantă este adâncimea șezutului. Acesta trebuie să susțină coapsele, dar fără ca marginea sa să preseze zona din spatele genunchilor. În același timp, utilizatorul trebuie să poată rămâne cu spatele sprijinit de spătar.

Suportul lombar trebuie să urmărească forma naturală a zonei inferioare a spatelui. Din acest motiv, posibilitatea de reglare poate fi utilă atunci când același model de scaun este folosit de persoane cu constituții diferite.

Cotierele, atunci când sunt utilizate, trebuie să permită sprijinirea antebrațelor fără ridicarea umerilor și fără să împiedice apropierea scaunului de birou.

Un alt element util este mecanismul de înclinare sau mecanismul sincron. Rolul său nu este să oblige utilizatorul să stea permanent într-o singură poziție „corectă”, ci să permită schimbarea poziției și sprijinirea corpului atunci când acesta se mișcă.

Aici este necesară o delimitare importantă.Un scaun ergonomic nu tratează hernia de disc, lombalgia sau alte afecțiuni ale coloanei și nu poate garanta că utilizatorul nu va avea niciodată dureri de spate.

Rolul său este mai limitat și mai realist: poate contribui la configurarea unui post de lucru confortabil și poate reduce nevoia de a lucra perioade lungi în poziții incomode.

Durerile persistente, durerile care iradiază către membre, amorțeala sau alte simptome importante trebuie evaluate medical, nu rezolvate prin simpla cumpărare a unui scaun.

În același timp, nici scaunul nu trebuie analizat izolat. Înălțimea biroului, monitorul, tastatura, mouse-ul și obiceiul de a schimba poziția în timpul zilei fac parte din aceeași ecuație ergonomică.

Nu există un preț universal de la care un scaun devine „bun”. Prețul nu garantează automat ergonomia, după cum nici un produs accesibil nu este automat nepotrivit.

Mai util este să verifici ce primești pentru diferența de preț.

La modelele foarte simple, reglajele se pot limita la înălțimea șezutului și o formă fixă a spătarului. Pe măsură ce gama crește, pot apărea reglarea adâncimii șezutului, suport lombar ajustabil, cotiere multidirecționale, tetieră reglabilă și mecanisme care coordonează mișcarea șezutului cu cea a spătarului.

Contează însă și elementele mai puțin spectaculoase: stabilitatea bazei, calitatea mecanismelor, materialele, limitele de greutate și condițiile de garanție.

De aceea, înaintea achiziției merită consultată pagina oficială a importatorului, unde fișa tehnică ar trebui să permită compararea dimensiunilor, reglajelor și caracteristicilor relevante ale produsului.

Primul este că un scaun foarte moale este automat mai confortabil.Senzația din primele minute nu spune întotdeauna cum va fi perceput scaunul după câteva ore. Un șezut trebuie să distribuie corespunzător greutatea și să ofere sprijin, iar confortul depinde de combinația dintre formă, dimensiuni, material și densitatea umpluturii, nu doar de cât de moale pare la atingere.

Al doilea mit este că un scaun de gaming este automat ergonomic.Aspectul inspirat de scaunele sportive nu reprezintă o certificare ergonomică. Există modele de gaming cu reglaje foarte bune și modele cu posibilități limitate de ajustare. Exact aceeași regulă este valabilă și pentru scaunele clasice de birou: trebuie analizate caracteristicile concrete.

Al treilea mit este că un scaun rigid rezolvă durerile de spate.

Pentru activitatea de birou nu există o singură poziție ideală care trebuie menținută timp de opt ore. Posibilitatea de a schimba postura și de a regla scaunul în funcție de utilizator este, de regulă, mai utilă decât simpla rigiditate a spătarului.

O pernă lombară poate fi utilă în anumite situații, în special atunci când spătarul existent nu oferă suficient sprijin. Nu este însă o soluție universală.

Efectul depinde de forma, grosimea și poziționarea ei. Dacă este prea voluminoasă sau amplasată incorect, poate modifica poziția utilizatorului într-un mod inconfortabil.

Din acest motiv, un suport lombar integrat și reglabil oferă, în general, mai mult control asupra poziției decât o pernă fixă. Dar ceea ce contează în final este adaptarea la persoana care folosește scaunul.

Atunci când există posibilitatea testării, câteva minute petrecute pe scaun sunt mai informative decât simpla apăsare a șezutului cu mâna într-un showroom.

Reglează mai întâi înălțimea. Verifică dacă tălpile sunt sprijinite. Apoi verifică adâncimea șezutului și dacă poți folosi spătarul fără ca marginea scaunului să preseze în spatele genunchilor.

Reglează suportul lombar și cotierele. Înclină spătarul și vezi dacă mecanismul poate urmări natural mișcarea corpului.

Un scaun potrivit nu trebuie neapărat să producă o senzație spectaculoasă în primele minute. Mai important este să nu creeze puncte evidente de presiune și să poată fi adaptat corpului tău.

Dacă achiziția este făcută online, devin esențiale specificațiile tehnice: înălțimea minimă și maximă a șezutului, lățimea și adâncimea lui, dimensiunile spătarului, tipurile de reglaje, greutatea maximă recomandată și condițiile de garanție.

Aceasta este probabil cea mai importantă regulă.Un scaun performant nu transformă opt ore de imobilitate într-un obicei sănătos. Postura trebuie schimbată periodic, iar activitatea sedentară trebuie întreruptă prin ridicare și mișcare.

Nu există niciun motiv pentru a transforma o cifră precum „45 de minute” sau „50 de minute” într-o regulă universală. Persoanele, activitățile și posturile de lucru diferă. Importantă este întreruperea regulată a perioadelor lungi de stat nemișcat și alternarea pozițiilor pe parcursul zilei.

În final, acesta este și criteriul corect după care ar trebui evaluat un scaun de birou: nu dacă promite să îți „protejeze coloana” sau să îți rezolve durerile, ci dacă poate fi adaptat corect, îți permite să lucrezi confortabil și nu te obligă să rămâi ore întregi într-o singură poziție.

Pentru un obiect utilizat aproape în fiecare zi de lucru, aceasta este o investiție care merită analizată mai atent decât sugerează, la prima vedere, simpla etichetă de preț.