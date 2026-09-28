Germania se luptă cu SUA pentru România. Cine câștigă?

Într-o nouă ediție a podcastului, Dan Andronic îl are ca invitat special pe Adrian Severin pentru o analiză profundă a marilor mutații geopolitice care redesenează harta puterii globale și locale. De la culisele jocurilor energetice internaționale și până la instabilitatea politică internă, emisiunea de astăzi deschide perspective neștiute asupra direcției în care se îndreaptă România în actualul context internațional tensionat.

Tensiuni maxime în Orientul Mijlociu Regiunea se află sub presiunea unor puncte fierbinți cronice care amenință stabilitatea globală. Disputa geopolitică dintre Statele Unite și Iran pentru controlul Strâmtorii Ormuz escaladează constant, Washingtonul respingând propunerile Teheranului privind rutele maritime și condițiile de încetare a ostilităților. În paralel, confruntările violente cu rebelii Houthi din Yemen și tensiunile teritoriale majore din Israel, Cisiordania și Liban mențin teatrul de operațiuni într-o stare de criză permanentă, cu riscuri majore pentru economia globală și fluxurile energetice.

Seismul politic declanșat de Wall Street Journal Investigația publicată recent de Wall Street Journal a adus în prim-plan dezvăluiri explozive despre presupuse presiuni diplomatice exercitate de ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, asupra României și Bulgariei. Scandalul atinge interesele strategice legate de Coridorul Vertical de Gaze și impunerea achizițiilor de gaze naturale lichefiate americane, fiind corelat direct cu dinamica politică de la București și căderea fostului guvern condus de Ilie Bolojan.

Relațiile transatlantice și jocurile de culise trec printr-o probă de foc. Bătălia pentru Guvernul Mureșan și matematica parlamentară Scena politică românească traversează o săptămână decisivă, marcată de audierile miniștrilor în comisiile de specialitate și de votul programat în plen pentru învestirea Cabinetului condus de Siegfried Mureșan. Cu o susținere actuală din partea coaliției formate din PNL, USR și UDMR de aproximativ 170 de parlamentari și un prag necesar de 233 de voturi, noul premier pornește la drum cu un deficit important.

Negocierile suplimentare și poziționarea strategică a PSD vor cântări decisiv în reușita sau eșecul noului executiv. Summitul Washington: Trump și Xi Jinping redefinesc regulile jocului Întâlnirea la nivel înalt dintre președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping a adus în prim-plan eforturile de menținere a stabilității economice și a canalelor de comunicare.

Cina de la Casa Albă, la care au participat titani ai industriei tech precum Elon Musk, a subliniat interesele comerciale masive dintre cele două superputeri, în timp ce dosare fierbinți precum Taiwanul și securitatea din Orientul Mijlociu au conturat liniile roșii ale diplomației internaționale actuale. Emisiunea poate fi urmărită live, începând cu ora 12.00, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina oficială de Facebook evz.ro.

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