Regele Norvegiei, în concediu medical. Fiul său a devenit regent

Regele Harald al V-lea al Norvegiei a fost internat în spital și se află în concediu medical timp de două săptămâni, a anunțat casa regală a țării luni, potrivit BBC.

Bărbatul în vârstă de 89 de ani, unul dintre cei mai longevivi monarhi din Europa, a fost tratat în ultimele săptămâni cu cortizon pentru o afecțiune rară a sângelui, anemia hemolitică. Aceasta provoacă reducerea numărului de globule roșii din organism și duce la oboseală și dificultăți de respirație.

Palatul a declarat că monarhul a fost internat din cauza „retenției de lichide în organism care necesită tratament în spital”.

A adăugat că prințul moștenitor Haakon, în vârstă de 53 de ani, va fi regent în timp ce tatăl său este în concediu medical.

Casa regală a Norvegiei a declarat în aprilie 2024 că regele Harald va face o „reducere permanentă” a angajamentului său public „din considerație pentru vârsta sa”.

Regele a urcat pe tronul țării scandinave în ianuarie 1991 și a exclus în mod deschis abdicarea.

El a fost dus la spital în februarie, pe insula spaniolă Tenerife, în timp ce suferea de o infecție și deshidratare.

În 2024, regelui i s-a montat un stimulator cardiac după ce s-a îmbolnăvit în timpul unei vacanțe în Malaezia.

Regina Sonja a fost, de asemenea, internată în spital în luna mai a acestui an pentru examinare și observare din cauza unor probleme cardiace, a anunțat palatul.

Problemele de sănătate ale regelui și reginei vin după o perioadă turbulentă pentru familia regală norvegiană.

În martie, prințesa moștenitoare Mette-Marit - soția prințului moștenitor Haakon - a declarat la televiziunea națională că își dorește să nu-l fi întâlnit niciodată pe regretatul infractor sexual american Jeffrey Epstein.

Prințesa moștenitoare a schimbat sute de e-mailuri cu Epstein, căzut în dizgrație, între 2011 și 2014 și a stat în casa lui din Florida atunci când acesta nu era acolo.

„Este incredibil de important pentru mine să-mi asum responsabilitatea de a nu-i verifica antecedentele mai atent”, a spus ea.

Trei luni mai târziu, în iunie, fiul ei dintr-o relație anterioară, Marius Borg Høiby, a fost găsit vinovat de două capete de acuzare de viol și condamnat la patru ani de închisoare.