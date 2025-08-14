International Război pe față. Norvegia acuză Rusia de atac cibernetic







Serviciul de Securitate al Poliției (PST) din Norvegia investighează un atac cibernetic, după ce, în aprilie, un grup suspectat a fi pro-rus ar fi sabotat un baraj din sud-vestul țării.

Incidentul, care a dus la deschiderea valvelor timp de patru ore și eliberarea unei cantități considerabile de apă, a fost dezvăluit public de șefa PST, Beate Gangås, în cadrul unei prezentări dedicate amenințărilor cibernetice.

Autoritățile avertizează că astfel de atacuri asupra infrastructurii critice din Vest sunt în creștere și pot face parte dintr-o strategie de război hibrid, potrivit Politico.

Beate Gangås, directoare a PST, a precizat că operațiunea informatică detectată asupra barajului din municipalitatea Bremanger se înscrie într-un tipar tot mai frecvent al acțiunilor pro-ruse. Evenimentul a avut loc în aprilie, dar informațiile au fost făcute publice abia acum, în contextul unei conferințe despre securitatea digitală și apărarea infrastructurii critice.

Potrivit publicației norvegiene VG, atacatorii au reușit să pătrundă în sistemul de control al barajului și să deschidă valvulele principale, permițând apei să curgă liber timp de patru ore. În acest interval, echipele tehnice au reușit să închidă manual mecanismele, evitând pagube majore.

Surse locale au relatat că barajul afectat nu are rol în producția de energie, ceea ce ar putea indica faptul că atacul a avut un scop mai degrabă demonstrativ decât unul economic. Presa norvegiană a sugerat că breșa de securitate ar fi putut fi exploatată din cauza unei parole slabe folosite în sistem.

În cadrul aceluiași eveniment public, șeful Serviciului Norvegian de Informații, Nils Andreas Stensønes, a declarat că Rusia rămâne „cea mai mare amenințare la adresa securității Norvegiei”. Acesta a subliniat că metodele utilizate includ nu doar atacuri cibernetice, ci și campanii de influență, spionaj și alte forme de presiune indirectă.

Oficialii norvegieni atrag atenția că acțiunile de tip atac cibernetic asupra obiectivelor de infrastructură esențială pot avea efecte devastatoare, chiar dacă scopul imediat nu este provocarea de distrugeri.

În viziunea PST, aceste acțiuni fac parte dintr-o strategie mai amplă de război hibrid menită să testeze reacțiile autorităților, să intimideze populația și să semnaleze capacitățile tehnice ale grupărilor implicate.

Precedente internaționale confirmă această tendință: în ianuarie 2024, un grup suspectat a avea legături cu Kremlinul a accesat sistemul unei instalații de apă din Texas, provocând o revărsare necontrolată.