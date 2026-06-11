Sofia a oferit o nouă lecție de echilibristică geopolitică la cel mai înalt nivel. Într-o declarație oficială transmisă în direct, executivul bulgar a lăsat să se înțeleagă că sprijinul militar pentru Kiev a luat sfârșit. În realitate însă, mecanismul financiar și rutele logistice care alimentează frontul din Ucraina, inclusiv cele care tranzitează teritoriul României, rămân complet intacte, conform novinite.com.

Totul a început în cadrul unei ședințe de guvern, când premierul Rumen Radev a adoptat o poziție extrem de fermă în fața camerelor de filmat. Acesta a sugerat o rupere definitivă de linia de asistență militară de până acum.

„Am dat deja destul. Ţara noastră continuă să sufere daune socio-economice din cauza acestui război sângeros”, a spus șeful Executivului.

Mesajul a fost livrat direct, fără echivoc, fiind conceput special pentru a capta atenția opiniei publice interne și internaționale. Totuși, o privire mai atentă asupra detaliilor tehnice arată că realitatea din teren este complet diferită de discursul politic, conform unei analize publicate de Novinite.com sub semnătura jurnalistului Ivan Kolev.

La scurt timp după retorica tăioasă a premierului, oficialii de la Ministerul Apărării au simțit nevoia să vină cu lămuriri esențiale pentru a nu bloca parteneriatele strategice. Ministrul Dimităr Stoianov a nuanțat puternic afirmațiile șefului său de cabinet, explicând ce se oprește de fapt și ce merge mai departe.

„Oprim furnizarea de arme şi muniţie din depozitele armatei bulgare. Cuvântul este furnizare, nu vânzare”, a precizat el.

Prin această distincție, oficialul a recunoscut deschis că fabricile de armament din Bulgaria pot vinde în continuare tehnică militară către Kiev. Mai mult, ministrul de externe Velislava Petrova a ținut să puncteze că nicio hotărâre radicală nu a fost adoptată în mod oficial, deoarece orice tip de asistență, fie ea umanitară sau militară, necesită aprobarea Consiliului de Miniștri și validarea finală din partea parlamentului.

Miza economică din spatele acestui circuit militar este uriașă pentru Sofia. Datele oferite de opoziția de la Sofia, prin vocea deputatului Ivailo Mircev, arată că aproape tot ajutorul militar care a deservit armata ucraineană nu provine din rezervele de stat. Mai exact, 98% din echipamente au fost livrate direct de industria autohtonă de apărare, facturile fiind achitate fie direct de guvernul de la Kiev, fie prin intermediul aliaților occidentali.

Numai prin intermediul Mecanismului European de Pace, în economia din țara vecină au intrat aproximativ 6,5 miliarde de euro ca plată pentru aceste mărfuri. Deputatul Bogdan Bogdanov, fost ministru al economiei, a explicat că acest sector industrial susține aproximativ 70.000 de locuri de muncă și depinde în totalitate de rețelele globale de aprovizionare.

Prin urmare, decizia anunțată de Stoianov vizează doar stocurile vechi ale armatei, adică partea cea mai nesemnificativă a cooperării, în timp ce marile contracte comerciale rulează fără nicio întrerupere.

Poziția Bulgariei ca pilon logistic nu este nouă. Rapoartele oficiale transmise către Registrul Organizației Națiunilor Unite pentru armele convenționale confirmă faptul că Sofia este un furnizor de top pentru Ucraina încă de la izbucnirea conflictului în anul 2022. Pentru a evita controversele politice interne, traseul livrărilor a fost gândit prin state intermediare precum Republica Cehă, Polonia, Marea Britanie și România.

Această rețea de distribuție a funcționat perfect sub diversele formule de guvernare care s-au succedat la Sofia, chiar și atunci când liderii executivi se declarau public împotriva trimiterii de armament.

Rumen Radev și-a construit ascensiunea politică pe un discurs sceptic în raport cu ajutorul oferit de Occident. El a descris efortul militar ucrainean ca fiind o cauză condamnată, susținând constant că soluția nu se află pe câmpul de luptă și cerând Uniunii Europene să inițieze tratative diplomatice cu Moscova.

Mesajul său inițial a fost dedicat strict electoratului care rezonează cu aceste idei, fiind rapid preluat de marii giganți media internaționali precum Bloomberg sau Politico. Totuși, detaliile tehnice oferite ulterior, cele care confirmă continuitatea afacerilor cu armament, au fost prezentate discret și au trecut aproape neobservate de publicul larg.