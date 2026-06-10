Social-democrații analizează în continuare dacă vor susține sau nu Guvernul propus de Eugen Tomac, a declarat liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. Potrivit acestuia, partidul va lua o decizie în perioada următoare, după evaluarea programului de guvernare și a propunerilor pentru funcțiile din Executiv.

Social-democrații nu au luat încă o decizie privind votul pentru viitorul Executiv condus de Eugen Tomac. Daniel Zamfir a afirmat că în interiorul partidului continuă discuțiile privind susținerea sau respingerea noului guvern.

„L-aţi auzit pe preşedinte (Sorin Grindeanu - n.r.) - a spus că vom avea o discuţie în partid cu privire la susţinerea sau nu a Guvernului Tomac. Am impus practic şi nişte criterii pe care noi vrem ca în programul de guvernare să se regăsească - şi le ştiţi foarte bine. De asemenea, am avut şi observaţii în legătură cu anumite persoane care să ocupe aceste funcţii. Suntem în proces de analiză şi vom vedea zilele următoare ce se va întâmpla în legătură cu susţinerea Guvernului Tomac", a declarat Zamfir într-o conferință de presă la Parlament.

În același context, liderul senatorilor PSD a criticat atitudinea PNL și USR, despre care susține că încearcă să împiedice instalarea unui alt Executiv.

Întrebat dacă social-democrații ar solicita un premier politic în cazul în care Guvernul Tomac nu va obține sprijinul necesar, Daniel Zamfir a amintit că PSD a prezentat deja mai multe variante în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni.

„Una dintre ele era şi asumarea guvernării de către Partidul Social Democrat, prin persoana lui Sorin Grindean. Preşedintele României a decis să-l nominalizeze pe Eugen Tomac. Dacă forţarea mâinii înseamnă impunerea unui prim-ministru din partea PSD, vă spun că nu o vom face. Noi dorim, obiectivul nostru de fapt este acela de a avea cât mai rapid un Guvern funcţional, pentru că noi aşa avem aceste obiective de ţară extrem de importante şi un Guvern în plenitudinea puterilor trebuie să o facă", a afirmat senatorul PSD.

Potrivit lui Daniel Zamfir, PSD nu a renunțat la ideea de a-și asuma guvernarea, însă desemnarea premierului rămâne atribuția șefului statului.

„Decizia nu este eminamente în mâna PSD", chiar dacă are astăzi cam 28% din Parlamentul României, dar PSD nu a exclus decizia guvernării. „Evident, este cel mai mare partid politic, dar decizia nu este eminamente în mâna PSD, ci este la preşedintele României, care poate decide ce premier să numească. Repet, n-am exclus niciodată ca PSD să-şi asume răspunderea guvernării. În schimb, decizia este la preşedintele României", a spus Zamfir.

Liderul senatorilor PSD a susținut că principala prioritate este instalarea rapidă a unui guvern cu puteri depline și a criticat activitatea Executivului condus de Ilie Bolojan.

„Aici nu e vorba de bunăvoinţa acordată unei persoane sau alteia, ci pur şi simplu e vorba de dorinţa noastră de a avea un Guvern funcţional cât mai repede. Nu pot, repet, să nu constat diferenţa între abordarea PSD, care doreşte să facă cât mai rapid un Guvern funcţional, cu ceea ce doresc foştii noştri parteneri de guvernare, de a bloca prin orice mijloace instalarea unui alt Guvern, altul decât în frunte cu Ilie Bolojan", a declarat Zamfir.

Acesta a adăugat că PSD nu consideră că doar Ilie Bolojan poate conduce reformele din România și a susținut că un alt Executiv, inclusiv unul tehnocrat, ar reprezenta o variantă mai bună.