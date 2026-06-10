Politica

Bolojan i-a băgat pe liberali în ședință din cauza lui Tomac: PNL decide dacă votează noul Guvern

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Bolojan i-a băgat pe liberali în ședință din cauza lui Tomac: PNL decide dacă votează noul GuvernIlie Bolojan. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din cuprinsul articolului

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a convocat de urgență Biroul Politic Național la grupul parlamentar pentru a decide soarta votului de învestitură al guvernului propus de Eugen Tomac. Luni, Bolojan și-a exprimat rezervele față de un guvern fără susținere politică explicită, iar miercuri sau joi PNL va da verdictul oficial.

Ședința de la grupul parlamentar PNL

Biroul Politic Național al PNL s-a întrunit miercuri dimineață, de la ora 10.00, la sediul grupului parlamentar din Parlament, pentru a stabili poziția oficială a partidului față de guvernul propus de Eugen Tomac.

Decizia vine după ce luni, Ilie Bolojan anunțase că PNL nu este convins de formula propusă de premierul desemnat și că poziția partidului va fi comunicată miercuri sau joi.

Ce a spus Bolojan după întâlnirea cu Tomac

Eugen Tomac

Eugen Tomac. Sursă foto: captură video

Liderul PNL nu a ascuns rezervele față de propunerea lui Tomac. „Am prezentat perspectiva noastră și anume faptul că un astfel de guvern, care nu se bazează pe o susținere politică explicită, nu este o soluție pentru România, neavând practic posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile de care realitatea pe care o parcurgem are nevoie, pe care România nu le poate evita, fără o susținere parlamentară", a declarat Bolojan după discuțiile cu Tomac, la sediul PNL. Liderul liberal a subliniat că întâlnirea a fost directă și fără echivoc. „A fost o întâlnire în care ne-am spus lucrurile direct, fără ocolișuri", a adăugat el.

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Prioritățile pe care PNL le-a pus pe masă

Dincolo de poziția politică, Bolojan a detaliat și problemele urgente discutate cu premierul desemnat, în fruntea cărora se află absorbția fondurilor europene și reformele asumate prin PNRR. „Principala problemă ține de absorbția fondurilor europene, de accesarea granturilor din PNRR, iar pentru asta este nevoie să îndeplinim reformele pe care România și le-a asumat în 2021 și pe care nu le-am făcut până acum. E vorba, în principal, de nouă legi care trebuie adoptate în Parlamentul României", a spus Bolojan.

Liderul PNL a mai menționat urgentarea finalizării lucrărilor finanțate din fonduri europene, reducerea deficitului bugetar, eficientizarea cheltuielilor statului și buna funcționare a economiei ca subiecte abordate în discuțiile cu Tomac.

Ce urmează

Decizia oficială a PNL privind susținerea sau respingerea guvernului Tomac va fi comunicată miercuri sau joi, după deliberările Biroului Politic Național. Tomac are termen până pe 14 iunie pentru a depune în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare, iar pentru învestitură are nevoie de 233 de voturi.

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