Șefa CCR exclude demisia după întâlnirea cu Bolojan

Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a declarat că nu ia în calcul demisia după întâlnirea pe care a avut-o vineri, la Senat, cu Ilie Bolojan. Într-un interviu acordat Recorder, șefa CCR a spus că discuția a vizat exclusiv problema spațiilor administrative ale Curții și a negat că ar fi fost abordat vreunul dintre dosarele aflate pe rolul instituției.

Întâlnirea a avut loc cu trei zile înaintea unor decizii ale CCR și a generat reacții din partea conducerilor instanțelor, a Consiliului Superior al Magistraturii și a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care au cerut explicații privind circumstanțele întrevederii.

Președinta Curții Constituționale a declarat că problema discutată cu Ilie Bolojan a fost legată de posibilitatea ca instituția să primească spații administrative suplimentare.

Simina Tănăsescu: „Am adresat o întrebare dacă ar fi posibil ca din toată clădirea aceea, pe cinci-șase etaje, să fie alocate, nu știu, una, două încă, spații administrative și pentru Curtea Constituțională. Unele chestiuni se pot rezolva și prin schimb de documente, prin corespondență. Altele se pot rezolva telefonic, dar aspectele acestea legate de care birouri, unde și cum, pentru astea chiar trebuie să discuți.”

Întrebată dacă ea a solicitat întâlnirea cu premierul interimar, Tănăsescu a spus că nu a cerut în mod direct o întrevedere cu acesta.

Reporter: „Deci dumneavoastră ceruserăți această întâlnire cu premierul interimar?”

Simina Tănăsescu: „Nu, n-am cerut-o în mod particular. Am adresat o întrebare la Secretariatul General al Guvernului, dar pentru a stabili modul în care ar fi posibil, fie și doar teoretic, să beneficiem de spații adiționale, era necesară o întâlnire.”

Simina Tănăsescu a explicat că între ședința extraordinară a Guvernului în care fusese analizată problema spațiilor și întâlnirea de la Senat ar fi trecut aproximativ o oră.

Reporter: „Acea întâlnire s-a produs vineri. De ce n-a fost anunțată public?”

Simina Tănăsescu: „Da. O ședință a Guvernului în care s-a aprobat acest lucru. Înțeleg că a fost o ședință extraordinară. Am aflat de ordinea de zi prin mijloacele uzuale, iar între momentul în care s-a terminat ședința de Guvern și momentul în care a avut loc întâlnirea nici nu știu dacă a trecut mai mult de o oră, o oră și ceva. Fizic n-aveam când să anunț.”

Întrebată despre momentul ales pentru această discuție, în condițiile în care CCR urma să se pronunțe asupra unor acte normative importante, șefa Curții a spus că problema spațiilor exista de mai mult timp.

Reporter: „N-a venit vorba de vreunul dintre dosarele aflate în analiza Curții Constituționale, deși știa toată lumea că urma ca astăzi să vă pronunțați asupra modificărilor aduse legii ANI? Nu era totuși...”

Simina Tănăsescu: „Da...mai erau încă alte două acte normative în discuția noastră.”

Reporter: „Nu era totuși momentul într-atât de încordat încât o sală, două, în care să poată funcționa Curtea Constituțională omenește, să mai aștepte o zi?”

Simina Tănăsescu: „Poate fi și asta o întrebare legitimă. Numai că o zi sau două sau trei, desigur. Numai că situația foarte constrângătoare în care ne aflăm nu datează doar de o zi, de două, datează de un an de zile. Ea a devenit extrem de acută de la începutul lunii august, iar hotărârea de Guvern s-a adoptat în acea zi. Lectura mea, cel puțin, a fost că urmează repartizarea spațiilor, iar o repartizare a spațiilor deja realizată mai greu să fie după aceea întoarsă din drum.”

Președinta CCR a respins ideea că întâlnirea cu Ilie Bolojan ar fi vizat dosarele aflate în analiza Curții.

Reporter: „Doar ca să fie 100% limpede. Spuneți în clar, înregistrat, că nu a venit vorba vreo secundă, în discuția pe care ați avut-o cu premierul, despre dosarele aflate pe rolul Curții.”

Simina Tănăsescu: „Am făcut afirmația aceasta în două rânduri, în scris. O pot face ori de câte ori e nevoie. Nu cred că își poate cineva imagina că discuții referitoare la dosarele Curții se pot purta în afara cadrelor legale sau, cel puțin, imaginația mea nu poate ajunge până acolo. Nu am discutat nimic legat de dosare.”

În aceeași zi, Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis un mesaj critic în legătură cu situația, iar reacțiile din sistemul judiciar au vizat inclusiv problema încrederii în imparțialitatea Curții.

Ilie Bolojan a declarat, la rândul său, că în jurul întâlnirii „se încearcă să se facă din țânțar armăsar”.

Întrebată direct dacă ia în calcul să demisioneze în urma controverselor apărute, Simina Tănăsescu a respins această variantă.

Reporter: „Trag în mod corect concluzia că nu luați varianta demisiei în considerare?”

Simina Tănăsescu: „Eu nu am luat-o niciodată.”