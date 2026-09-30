Președintele american Donald Trump a calificat drept o „victorie” retragerea ultimelor trupe ale coaliției antijihadiste conduse de Statele Unite din Irak, potrivit unui mesaj apărut pe Truth Social. Liderul de la Casa Albă a criticat deciziile administrațiilor precedente, despre care susține că au implicat SUA într-un conflict de lungă durată, și a comparat retragerea din Irak cu cea din Afganistan.

Donald Trump a anunțat miercuri retragerea ultimelor forțe americane din Irak, prezentând încheierea misiunii drept un succes al administrației sale. Președintele a susținut că Statele Unite au rămas prea mult timp implicate în conflict și a atribuit această situație unor decizii greșite luate de foștii lideri americani.

„Astăzi, am plăcerea să anunţ că ultimele forţe americane părăsesc Irakul! A durat mult, după nişte decizii foarte proaste care ne-au făcut să ne împotmolim de la bun început în acest impas, dar în curând toate acestea vor ţine de istorie. Aceasta este o zi măreaţă pentru America şi, mai important, plecăm din Irak lăsând în urmă un nou prim-ministru minunat, Ali al-Zaidi, pe care l-am susţinut încă de la început şi pe care l-am susţinut pe deplin. El a câştigat alegerile pe care nimeni nu se aştepta să le câştige şi a făcut-o cu o victorie zdrobitoare!”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Șeful administrației americane a prezentat încheierea operațiunii „Inherent Resolve” drept rezultatul unei strategii care a urmărit eliminarea organizației teroriste Statul Islamic (ISIS). Trump a amintit că misiunea a început în 2003, în timpul președinției lui George W. Bush, și a continuat sub administrațiile Barack Obama și Joe Biden.

„Lansată în 2003 sub preşedinţia lui George W. Bush şi continuată sub administraţia lui Barack Hussein Obama în 2014, precum şi sub cea a lui Joe Biden cel Adormit, Operaţiunea „Inherent Resolve” se încheie în 2026 sub conducerea preşedintelui Donald J. Trump. Această zi reprezintă o victorie pentru Statele Unite, o victorie pentru Irak şi o victorie decisivă asupra ISIS, care a fost complet decimată de administraţia Trump în primul său mandat, alături de alţi actori extrem de periculoşi”, s-a lăudat Donald Trump.

Președintele american a făcut o paralelă între retragerea trupelor din Irak și plecarea forțelor americane din Afganistan, operațiune decisă în timpul primului său mandat și finalizată în timpul administrației Joe Biden. Trump a criticat modul în care s-a desfășurat retragerea din Afganistan, invocând echipamentele militare abandonate și pierderile de vieți omenești.

„Spre deosebire de Afganistan, unde o mare parte din echipamentul militar şi restul resurselor au fost lăsate în urmă, iar 13 soldaţi au pierit, mulţi alţii fiind grav răniţi, această retragere ordonată a forţelor coaliţiei şi a echipamentului de la baza aeriană din Erbil marchează sfârşitul unei expediţii extrem de costisitoare în Iad”, a arătat Donald Trump.

Liderul american a susținut că misiunea din Irak și-a atins obiectivul principal, odată cu înfrângerea teritorială a organizației Statul Islamic. Acesta a afirmat că menținerea trupelor americane nu mai este justificată și că a decis încheierea prezenței militare.

„Am stabilit o misiune clară, le-am oferit comandanţilor noştri instrumentele necesare pentru a o duce la bun sfârşit şi am refuzat să permit ca o prezenţă temporară să devină una permanentă. Am avut de ales între a rămâne şi a pleca şi am simţit, fără nicio îndoială, că este timpul ca America să se întoarcă acasă!”, spune Trump.

Președintele american și-a exprimat, totodată, încrederea în noul premier irakian, Ali al-Zaidi, despre care a afirmat că ar putea gestiona situația politică și de securitate a țării.

„Prim-ministrul al-Zaidi este remarcabil şi, sperăm, va reuşi să gestioneze foarte bine situaţia”, adaugă şeful Casei Albe.

„Am venit să luptăm împotriva unui califat. Califatul nu mai există. Ne întoarcem acasă!”, proclamă el.

Retragerea militară a Statelor Unite a fost convenită în 2024, în timpul administrației Joe Biden, și este pusă în aplicare de actuala administrație americană. Decizia vine într-un context regional tensionat, în care Washingtonul desfășoară un război împotriva Iranului.

Experții irakieni în domeniul securității avertizează că plecarea trupelor americane ar putea modifica echilibrul de putere din regiune. Potrivit acestora, retragerea ar putea oferi Teheranului și grupărilor aliate mai multă libertate de acțiune în Irak.

Totodată, specialiștii atrag atenția asupra riscului ca Statul Islamic (ISIS) și alți adversari ai Statelor Unite să profite de schimbările de securitate pentru a-și consolida din nou prezența.