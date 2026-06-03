Guvernul a aprobat miercuri un nou mecanism de evaluare lunară a angajaților implicați în gestionarea fondurilor europene și în implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), prin care majorările salariale vor fi corelate direct cu rezultatele obținute.

Măsura vizează personalul din instituțiile publice care lucrează la elaborarea, negocierea, gestionarea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene și din PNRR.

Executivul susține că noul sistem este necesar pentru accelerarea reformelor și pentru respectarea angajamentelor asumate de România în relația cu Comisia Europeană.

Potrivit hotărârii adoptate de Guvern, până la 31 august 2026, personalul implicat în implementarea PNRR va putea beneficia de o majorare salarială lunară de 40%.

Acordarea sporului va depinde de un raport individual de activitate aprobat de conducătorul instituției și de gradul de realizare a obiectivelor asumate.

Executivul precizează că procentul de majorare este condiționat de îndeplinirea în proporție de cel puțin 50% a reformelor, țintelor și jaloanelor aferente fiecărui ordonator principal de credite și fiecărui angajat, în funcție de atribuțiile prevăzute în fișa postului.

„Se creează astfel posibilitatea corelării nivelului majorării salariale cu performanţa efectiv realizată în activitatea curentă aferentă implementării PNRR”, a transmis Guvernul.

Noua procedură introduce evaluări lunare ale activității personalului care gestionează fonduri europene și proiecte finanțate prin PNRR.

Pentru aplicarea măsurii, fiecare conducător de instituție va emite un ordin intern prin care vor fi stabilite activitățile și subactivitățile rămase de realizat din calendarul reformelor și investițiilor asumate prin PNRR.

Totodată, va fi aprobat și modelul raportului individual de activitate pe baza căruia se va realiza evaluarea fiecărui angajat.

Guvernul arată că mecanismul va fi detaliat prin acte administrative emise de ordonatorii principali de credite, astfel încât procedurile să fie aplicate unitar la nivelul instituțiilor publice.

Executivul motivează adoptarea noilor reguli prin necesitatea accelerării implementării proiectelor finanțate din PNRR și prin presiunea respectării termenelor asumate față de Comisia Europeană.

România trebuie să îndeplinească o serie de reforme și investiții într-un calendar strict pentru a putea accesa integral fondurile disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

În acest context, Guvernul consideră că introducerea unor criterii de performanță și a unei evaluări lunare poate contribui la creșterea eficienței administrative și la respectarea jaloanelor stabilite.

Potrivit comunicatului oficial, noul mecanism este inspirat din modelul utilizat deja pentru personalul nominalizat în echipele de proiect, reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2023.

Autoritățile precizează că revizuirea lunară a majorării salariale nu va putea depăși nivelul stabilit prin ultima evaluare a performanțelor profesionale individuale.

De asemenea, instituțiile publice vor trebui să stabilească proceduri interne clare pentru evaluarea obiectivelor și indicatorilor de performanță, astfel încât aplicarea măsurii să fie transparentă și unitară.