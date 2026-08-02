Președintele de stânga al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, în vârstă de 80 de ani, s-a declarat duminică într-o formă excelentă la lansarea campaniei pentru un al patrulea și ultim mandat la alegerile din octombrie, conform AFP.

Revenit la putere în anul 2023 după două mandate anterioare desfășurate între 2003 și 2010, politicianul a fost nominalizat oficial în fața a circa 3.000 de susținători. Aceștia au fost prezenți la convenția Partidului Muncitorilor organizată la Sao Paulo, centrul economic al principalei puteri din America Latină.

Mulțimea adunată la eveniment a scandat sloganuri de susținere și a fluturat steaguri roșii ale formațiunii politice, alături de pancarte pe care scria că Brazilia nu se va preda.

Fostul muncitor în fabrică și lider sindical, o figură dominantă a politicii braziliene timp de decenii, urmează să se confrunte în alegeri cu Flavio Bolsonaro. Acesta din urmă este un senator în vârstă de 45 de ani și fiul fostului președinte de extremă-dreapta Jair Bolsonaro, care a fost arestat pentru tentativă de lovitură de stat după ce a încercat să se agațe de putere în ciuda înfrângerii din 2022.

Liderul de la Brasilia a încercat duminică să convingă susținătorii că vârsta sa nu reprezintă o problemă pentru conducerea țării. „Vreau să lupt împotriva bătrâneţii”, a declarat el, descriindu-şi rutina zilnică de exerciţii fizice.

Președintele a menționat și vedetele fotbalului mondial Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, care au participat la șase Cupe Mondiale, spunând că el va juca o a șaptea, făcând aluzie la a șaptea sa candidatură prezidențială.

Ulterior, politicianul a promis că va pleca „în vacanţă pentru a flirta” cu a treia sa soție, Rosangela „Janja” da Silva, în vârstă de 59 de ani. Aceasta s-a aflat lângă el pe scenă, purtând un tricou cu o fotografie din copilăria soțului ei.

Campania electorală se desfășoară pe fondul influenței președintelui american Donald Trump, un aliat al familiei Bolsonaro care a susținut recent mai mulți candidați de dreapta victorioși în America Latină.

La evenimentul de la Sao Paulo, șeful statului nu l-a menționat direct pe actualul lider de la Casa Albă, deși tema suveranității a fost un pilon central al discursului și al convenției, derulată în fața unui steag brazilian de mari dimensiuni.

Relațiile comerciale dintre cele două state au avut de suferit recent, după ce în iulie Statele Unite au impus două runde de tarife vamale asupra produselor braziliene, invocând presupuse practici comerciale neloiale.

La începutul lunii iunie, liderul stângii l-a denunțat pe rivalul său Flavio Bolsonaro drept trădător al națiunii, susținând că i-ar fi îndemnat pe americani să lovească în economia braziliană, acuzație pe care senatorul o neagă.

Potrivit unui sondaj realizat de institutul Datafolha, actualul președinte ar obține 48% din voturi într-un al doilea tur de scrutin, comparativ cu 43% pentru adversarul său. În 2022, candidatul stângii a câștigat la o diferență foarte mică, iar societatea rămâne profund polarizată.

Din punct de vedere economic, șeful statului se poate lăuda cu o creștere solidă și cu niveluri record ale ocupării forței de muncă, însă populația resimte presiunea costului vieții, iar deficitele publice sunt în creștere.

În plus, administrația sa se află în defensivă în ceea ce privește securitatea publică, principala preocupare a cetățenilor, în condițiile în care zeci de milioane de locuitori din cartierele populare trăiesc sub controlul crimei organizate.

Corupția rămâne o temă majoră în dezbaterea publică, ambele tabere fiind vizate de anchete judiciare. Prima investigație vizează finanțarea unui film dedicat lui Jair Bolsonaro, pentru care Flavio Bolsonaro solicitase fonduri de la un bancher acuzat de fraudă financiară de proporții.

Cealaltă anchetă îl vizează pe unul dintre fiii actualului președinte, poreclit Lulinha, suspectat de corupție și trafic de influență.

Ieșirea pe scena politică are un istoric complex pentru actualul președinte, care a petrecut 580 de zile în închisoare între 2018 și 2019, fiind condamnat pentru corupție în legătură cu un scandal răsunător. Condamnarea sa a fost ulterior anulată din motive procedurale și pentru că judecătorul de caz a fost considerat părtinitor.