Aproape jumătate dintre români doresc organizarea de alegeri anticipate, potrivit Barometrului de opinie Avangarde publicat joi. În privința apărării și securității, majoritatea respondenților preferă ca România să păstreze un echilibru între Uniunea Europeană și Statele Unite, însă UE obține un procent mai mare decât SUA în rândul celor care aleg o singură direcție.

Cercetarea realizată la nivel național arată că 49% dintre participanți consideră că ar trebui convocat un scrutin parlamentar înainte de termen.

Potrivit Barometrului Avangarde, 49% dintre respondenți susțin organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Alți 39% se opun unei asemenea variante, iar 12% au declarat că nu știu sau au ales să nu răspundă.

Următoarele alegeri parlamentare ar trebui să fie organizate, în mod normal, în decembrie 2028, la patru ani după scrutinul desfășurat în decembrie 2024. Rezultatele sondajului apar într-un moment în care România traversează o criză politică, după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Executivul condus de Ilie Bolojan a fost demis în urma moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR și adoptate pe 5 mai. De atunci, PSD, partidul cu cei mai mulți parlamentari, nu a reușit să formeze o nouă majoritate pentru susținerea unui Guvern.

Președintele formațiunii, Sorin Grindeanu, a declarat în repetate rânduri că nu poate aduna cele 233 de voturi necesare învestirii unui nou Cabinet.

În acest context, organizarea alegerilor înainte de termen este susținută de aproape jumătate dintre participanții la cercetarea Avangarde.

Preferințele electorale ale românilor s-au schimbat semnificativ în ultimele luni față de rezultatele alegerilor parlamentare din 2024. Un sondaj IRES publicat în luna iulie arată că opt din zece români cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Peste nouă din zece respondenți consideră, totodată, că România trece printr-o criză politică. Potrivit aceleiași cercetări, AUR ar obține cel mai mare scor dacă alegerile parlamentare ar avea loc în perioada următoare.

Partidul ar primi 40% din voturile respondenților care au exprimat o opțiune electorală. PSD s-ar clasa pe poziția a doua, cu 21%, urmat de PNL, cu 17%, și de USR, cu 10%.

Sondajul IRES a fost realizat în perioada 29 iunie-2 iulie 2026.

Barometrul Avangarde a măsurat și opiniile populației privind direcția politicii externe, a apărării și a securității României. Cei mai mulți dintre respondenți, respectiv 51%, cred că România ar trebui să mențină un echilibru între relația cu Uniunea Europeană și parteneriatul cu Statele Unite. Dintre participanții care aleg una dintre cele două direcții, 23% consideră că România ar trebui să acorde prioritate relațiilor de apărare și securitate cu Uniunea Europeană.

În schimb, 18% spun că parteneriatul cu Statele Unite ar trebui să reprezinte principalul obiectiv al țării. Restul respondenților nu au indicat o opțiune clară.

Barometrul de opinie Avangarde a fost realizat prin interviuri telefonice, în perioada 22-27 iulie 2026. La cercetare au participat 1.050 de respondenți din România. Marja de eroare declarată pentru sondaj este de plus sau minus 3%.