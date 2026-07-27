Într-un context politic marcat de tensiuni și dificultăți economice, un nou sondaj național realizat de CURS în iulie 2026 relevă date esențiale despre percepția publică a românilor.

Rezultatele confirmă o stare generală de pesimism în rândul populației, menținerea unor instituții tradiționale la vârful încrederii, dar și preferințe electorale clare care aruncă o lumină asupra viitorului peisaj politic.

Mai jos, analizăm principalele constatări ale acestui studiu esențial.

O majoritate covârșitoare a românilor, respectiv 80%, apreciază că România se îndreaptă într-o direcție greșită. Această cifră alarmantă indică existența unui climat de neîncredere profund față de evoluția generală a țării. Doar 16% dintre respondenți consideră că direcția este una bună.

Acest nivel ridicat de nemulțumire confirmă o menținere a pesimismului în rândul populației, un factor crucial pentru orice decizie politică sau economică în perioada următoare.

Diferența semnificativă dintre cele două opinii arată un decalaj profund între percepția publică și eforturile guvernamentale.

Sondajul CURS a evaluat și nivelul de încredere în principalele instituții ale statului, evidențiind o diferență majoră între percepția asupra instituțiilor cu rol administrativ și de intervenție și cea asupra instituțiilor politice.

Topul încrederii este dominat de Armata. Aceasta continuă să fie instituția care se bucură de cea mai mare imagine pozitivă, cu 81% din populație având o părere bună sau foarte bună despre ea. Biserica ocupă poziția a doua, cu 79%, fiind urmată de Pompieri și SMURD care înregistrează 66%.

Polul opus (Neîncredere). Guvernul și Parlamentul: se situează la polul opus, fiind evaluate pozitiv de doar 19%, respectiv 20% dintre respondenți. Justiția, Curtea Constituțională și Președinția înregistrează, de asemenea, niveluri reduse de încredere, subliniind dificultățile de comunicare și implementare a reformelor.

În ciuda tensiunilor politice evidente, alegerile parlamentare anticipate nu sunt văzute drept o soluție viabilă de către majoritatea populației.

Conform rezultatelor sondajului, 58% dintre respondenți se opun organizării de alegeri anticipate. Doar 33% dintre români susțin această variantă.

Ce înseamnă acest lucru? Rezultatele sugerează o concluzie clară: deși există o dezamăgire profundă față de situația guvernamentală actuală, cetățenii nu consideră că o întoarcere anticipată la urne ar rezolva cu succes criza politică.

O tendință similară se observă și atunci când vine vorba de instituția prezidențială. În ceea ce privește scenariul suspendării și demiterii Președintelui României, publicul manifestă o reticență puternică.

57% dintre respondenți nu sunt de acord cu suspendarea șefului statului.

Doar 31% dintre cetățeni ar susține o astfel de procedură.

Datele reflectă o atitudine pragmatică a electoratului. Chiar dacă există nemulțumiri consistente legate de direcția în care se îndreaptă țara, majoritatea românilor nu susțin măsuri care ar putea declanșa sau amplifica instabilitatea instituțională.

Alegătorii preferă soluționarea impasului politic actual prin dialog și funcționarea normală a instituțiilor, evitând scenariile de criză prelungită.