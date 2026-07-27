Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) se menține ferm pe prima poziție în preferințele electoratului român, cu un scor de 34%, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) și publicat duminică.

În timp ce primul loc pare asigurat, adevărata bătălie se dă pentru poziția a doua, unde diferența dintre PSD și PNL este de doar două procente. În clasamentul încrederii în politicieni, Călin Georgescu și președintele Nicușor Dan ocupă primele două locuri.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, opțiunile românilor ar arăta o consolidare a primului loc, dar și o luptă acerbă pentru locul secund. Conform datelor CURS culese la jumătatea lunii iulie 2026, clasamentul partidelor este următorul:

AUR: 34% PSD: 23% PNL: 21% USR: 9% UDMR: 4% SOS România: 3% (sub pragul electoral)

Alte formațiuni politice înregistrează scoruri marginale. Partidul Național de Renaștere Românească (PNRR), fondat de Cristian Popescu Piedone, și Acțiunea Conservatoare (ACT), condusă de fostul lider AUR Claudiu Târziu, sunt creditate cu câte 2%, la fel ca opțiunea „Alt partid”.

De remarcat este absența din acest sondaj a formațiunii POT, care a reușit să treacă pragul electoral la alegerile din 2024.

Cercetarea CURS a măsurat și capitalul de încredere al principalilor actori politici. Clasamentul este condus de Călin Georgescu, urmat îndeaproape de președintele Nicușor Dan.

Procentul politicienilor în care românii au „foarte multă” sau „multă” încredere:

Călin Georgescu: 33% Nicușor Dan: 30% George Simion: 24% Ilie Bolojan: 23% (72% neîncredere, 5% nu știu/nu răspund) Sorin Grindeanu: 23% (73% neîncredere, 4% nu știu/nu răspund) Cristian Popescu Piedone: 18% Claudiu Târziu: 16% Kelemen Hunor: 14% Diana Șoșoacă: 11% Dominic Fritz: 10%

Tabloul politic este nuanțat de alte două cercetări sociologice publicate în luna iulie, care confirmă prima poziție a AUR, dar arată diferențe în lupta pentru locul doi.

Sondaj IRES (la comanda PSD): Publicat săptămâna trecută, creditează AUR cu un scor mult mai mare, de 40%. PSD se află pe locul al doilea, cu 21%, iar PNL pe locul trei, cu 17%.

Sondaj Agenția de Rating Politic (30 iunie – 3 iulie): arată o rocadă pe locurile 2–3. AUR obține 36,4%, dar PNL trece pe locul secund cu 22,4%, în timp ce PSD scade la 17,9%. USR este cotat la 10,5%, iar UDMR la 4,9%.

Datele CURS au fost culese în perioada 14-24 iulie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice asistate de calculator), pe un eșantion național de 1.108 respondenți (populație adultă, 18+). Eșantionul este probabilist, multistadial și stratificat, având o marjă de eroare de ±3% la un nivel de încredere de 95%.

Institutul CURS a fost înființat în anul 1996 și este deținut integral de jurnalistul Iosif Buble.