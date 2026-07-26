Agențiile de presă din Rusia au cenzurat mesajul lui Nicușor Dan

Relatarea despre doborârea celei de a treia drone în spațiul aerian românesc a fost prezentată trunchiat de două dintre principalele agenții de presă oficiale din Rusia, potrivit Mediafax.

TASS și RIA Novosti au scris despre intervenția unui avion F-16 românesc, însă au eliminat din materialele lor mai multe elemente importante din mesajul transmis de președintele Nicușor Dan.

Printre informațiile care nu apar în relatările agențiilor ruse se numără identificarea unei drone doborâte anterior drept aparat de tip Shahed, referirile la utilizarea acestui model de către Federația Rusă, anunțul privind pregătirea unui protest diplomatic și acuzația că Rusia a încălcat în mod repetat spațiul aerian al României.

Incidentul de duminică a avut loc la ora 10:13. Potrivit informațiilor transmise de autoritățile române, drona a pătruns neautorizat în spațiul aerian național și a fost interceptată de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, la aproximativ 12 kilometri nord-est de Sulina, în interiorul apelor teritoriale ale României.

În mesajul său, Nicușor Dan a transmis:

„O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia”.

Acest fragment a fost preluat de TASS, care și-a intitulat știrea „Al treilea UAV din ultimele zile a fost doborât deasupra României”. Agenția a continuat apoi cu informația că investigațiile privind dronele doborâte sâmbătă și duminică sunt în desfășurare.

TASS nu a inclus însă partea din mesaj în care președintele României preciza că ancheta privind aparatul doborât vineri stabilise că acesta era o dronă Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul împotriva Ucrainei.

De asemenea, a lipsit anunțul potrivit căruia România intenționează să transmită un protest diplomatic Federației Ruse după finalizarea verificărilor privind celelalte două drone.

„Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României”, a transmis Nicușor Dan, subliniind că spațiul aerian românesc este și spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene.

Nici această parte a declarației nu a fost preluată de TASS.

Și RIA Novosti a relatat despre incident fără să menționeze acuzațiile directe la adresa Moscovei. Agenția a preluat informația despre doborârea dronei și a adăugat explicații generale despre legislația română care permite neutralizarea aparatelor ce pătrund neautorizat în spațiul aerian național.

Materialul a inclus și informații despre monitorizarea spațiului aerian de către NATO, însă nu a menționat că drona doborâtă vineri fusese identificată ca fiind de tip Shahed.

Au lipsit, de asemenea, informațiile privind protestul diplomatic pregătit de România și declarația lui Nicușor Dan despre încălcarea spațiului aerian românesc de către Federația Rusă.

Incidentul de duminică a fost al treilea caz de acest fel în trei zile consecutive. În cazul dronei doborâte vineri, autoritățile române au stabilit că aparatul era de tip Shahed. Acesta traversase teritoriul României pe ruta Sulina–Brăila–Fetești–Buzău, iar resturile au fost descoperite între localitățile Padina și Tovărășia.

Pentru dronele neutralizate sâmbătă și duminică, autoritățile nu au anunțat deocamdată concluzii definitive privind tipul și originea acestora.

În acest context, relatările TASS și RIA Novosti au prezentat doar o parte a informațiilor transmise de partea română, eliminând tocmai referirile la Rusia, la tipul Shahed al uneia dintre drone și la intenția Bucureștiului de a formula un protest diplomatic.