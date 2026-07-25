Operațiunile desfășurate de echipele Ministerului Apărării Naționale (MApN) pentru identificarea resturilor dronei doborâte și ale rachetei interceptoare au fost întrerupte, urmând să fie reluate mâine, 26 iulie, a anunțat instituția într-un comunicat de presă.

Cazul dronei doborâte după ce a intrat ilegal în spațiul aerian românesc este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Drona a fost doborâtă de o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române, într-o zonă nelocuită și dificil accesibilă, situată la aproximativ 10 kilometri vest-nord-vest de localitatea Sfântu Gheorghe, județul Tulcea. Echipele MApN desfășoară verificări pentru localizarea și recuperarea fragmentelor rezultate în urma interceptării.

Incidentul a avut loc în contextul atacurilor cu drone desfășurate de Federația Rusă în dimineața zilei de sâmbătă, 25 iulie, asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, în jurul orei 01.00, sistemele radar au detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 20 de kilometri nord de localitatea Vâlcove. Una dintre drone a evoluat către nord-estul județului Tulcea.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert transmis la ora 01.39. Pentru monitorizarea situației a decolat și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT.

Autoritățile au precizat că, în această etapă, nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național și nici impacturi la sol ale altor vehicule aeriene.

Ulterior, la ora 6.21, a fost emisă o nouă alertă aeriană, după ce un grup de drone a fost detectat la nord-vest de insula Șerpilor. Două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană din Fetești, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 06.42 pentru monitorizarea spațiului aerian.

La ora 08.22, radarul MApN a identificat o pătrundere neautorizată în spațiul aerian național. Cele două aeronave F-16 au interceptat ținta și au doborât drona în condiții de siguranță.