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Drona căzută în Munții Măcinului, neutralizată prin detonare controlată. Intervenția MApN

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Drona căzută în Munții Măcinului, neutralizată prin detonare controlată. Intervenția MApNDrona / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Drona căzută vineri în zona localității Greci, în Munții Măcinului, județul Tulcea, a fost neutralizată la ora 20:13, prin detonare controlată, în condiții de siguranță, de o echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale (MApN).

MApN a transmis, vineri, că au fost descoperite resturi ale unei drone într-o zonă din apropierea localității Greci. La fața locului au fost identificate și urme de combustie pe o suprafață limitată.

Elicopter al Forțelor Aeriene, trimis pentru evaluarea resturilor de dronă

O echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale s-a deplasat la fața locului cu un elicopter IAR-330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

Echipa a avut ca misiuni evaluarea resturilor descoperite și neutralizarea acestora.

Operațiunea s-a încheiat la ora 20:13, când resturile dronei au fost neutralizate prin detonare controlată, în condiții de siguranță.

La acțiunile de căutare și identificare au participat o echipă a Ministerului Apărării Naționale, pompieri militari, echipaje ale Poliției de Frontieră și personal al ocolului silvic, se precizează în comunicatul transmis de MApN.

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