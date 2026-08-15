Politica

Sorin Grindeanu, mesaj de Ziua Marinei. Ce le-a transmis românilor

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Sorin Grindeanu, mesaj de Ziua Marinei. Ce le-a transmis românilorSorin Grindeanu. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

De Ziua Marinei Române și de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, liderul PSD Sorin Grindeanu a avut un mesaj pentru marinarii români și pentru toți cei care își desfășoară activitatea pe mare.

Sorin Grindeanu, mesaj de Ziua Marinei

De asemenea, liderul PSD le-a urat românilor care își sărbătoresc onomastica „La mulți ani”.

„Cu ocazia Zilei Marinei Române și a sărbătorii Sfintei Maria, transmit tuturor marinarilor români, celor care își desfășoară activitatea pe mare, precum și tuturor celor care poartă numele Sfintei Fecioare Maria, cele mai sincere urări de sănătate, pace și împliniri. La mulți ani și o zi binecuvântată, alături de cei dragi!”, a fost mesajul lui Sorin Grindeanu.

Mihai Fifor, despre curajul marinarilor români

Și deputatul PSD Mihai Fifor a marcat Ziua Marinei Române printr-un mesaj public. El a vorbit despre curajul marinarilor și despre sacrificiul celor care au luptat pentru România.

„Este un moment în care onorăm curajul marinarilor care poartă drapelul României pe mările și oceanele lumii și prilej de rememorare, cu pioșenie și respect, a devotamentului și sacrificiului săvârșit de luptătorii marinari pentru și în numele Patriei”, a scris Fifor pe Facebook.

nava Constanta

nava Constanta. Sursa foto: Captură video

Deputatul PSD a evidențiat, de asemenea, rolul și responsabilitatea marinarilor militari, precum și importanța misiunilor pe care aceștia le îndeplinesc.

„Ca vicepreședinte al Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Camera Deputaților și ca fost ministru al Apărării Nationale, mulțumesc tuturor marinarilor militari pentru modul exemplar în care își îndeplinesc misiunile şi le urez multă sănătate, putere de muncă, satisfacţii profesionale şi personale alături de cei dragi”, a continuat acesta.

Mihai Fifor și-a încheiat mesajul cu o urare adresată marinarilor români.

„La multi ani si Bun cart înainte!”, a conchis Mihai Fifor.

Peste 10.000 de oameni au fost prezenți la festivitățile legate de Ziua Marinei

Ziua Marinei este sărbătorită, sâmbătă, în şase oraşe, centrul de greutate al activităţilor fiind la Constanţa, unde peste 3.500 de militari români şi străini vor lua parte la ceremonia militară şi la Exerciţiul naval întrunit şi interinstituţional FNR 26.10.

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