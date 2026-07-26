Călin Georgescu a fost prezent duminică la Târgul de la Călugăreni, din județul Giurgiu, unde s-a întâlnit cu sute de susținători și a susținut un discurs despre munca agricultorilor, credință și situația României. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a vorbit despre rolul micilor producători și a criticat actuala clasă politică.

Georgescu a susținut că agricultorii și micii producători au un rol esențial în societate.

„Să rămâneți stăpâni pe munca voastră. Cei care lucrați pământul, sunteți rădăcina vie a acestui neam. Ne faceți o cinste, hrănindu-ne cu rodul muncii voastre. Știu că sunteți copleșiți de acest regim neofanariot, de taxe și impozite nejustificate, de nedreptăți, de tot ce înseamnă greutățile vieții. Însă toate aceste necazuri nu trebuie să vă îngenuncheze, ci trebuie să ne unească, unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. Nu uitați acest lucru! Unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu este cel mai important lucru. Să stăm împreună, să stăm alături, să stăm împreună pentru un destin nobil al acestei țări”, a spus el.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a afirmat că agricultorii și micii producători ar trebui să beneficieze de măsuri de sprijin din partea statului.

„Dacă politica românească ar fi bazată pe valori creștine, micii producători nu ar fi umiliți, batjocoriți și chiar pedepsiți, ci ar fi respectați. Respect pentru micii producători! Respectul, să știți că vine din taxe foarte mici sau deloc, vine din subvenții consistente plătite la timp, vine din piețe țărănești deschise în toată țara, vine din apă accesibilă, din energie accesibilă, vine din depozite și centre care să strângă recolta voastră, centre de procesare, industrie de procesare în toată țara, în fiecare județ. Asta înseamnă respectul față de țăranul român, față de micii producători”, a continuat el.

Georgescu a susținut că statul ar trebui să cumpere recoltele și produsele agricole ale fermierilor la prețuri „corecte”, iar hrana produsă în România să ajungă în școli, spitale, cămine de bătrâni, orfelinate și în armată. Totodată, acesta i-a îndemnat pe agricultori să nu renunțe la pământul și la munca lor, despre care a spus că sunt nobile și lăsate de Dumnezeu.

„Și plus de atât, statul să cumpere recoltele voastre și tot ce înseamnă produsele agricole la prețuri corecte. Iar hrana românească, hrana produsă în România, să ajungă în toată țara, la toată lumea, să ajungă în școli, în spitale, în cămine de bătrâni, în orfelinate, în armată, pentru că tot ce ne înconjoară este al nostru și este lăsat de bunul Dumnezeu. Nu renunțați încă o dată la pământul vostru și la munca voastră, pentru că munca este nobilă și pământul este lăsat de Dumnezeu, cu Dumnezeu înainte, permanent”, a afirmat Georgescu.

În timpul discursului, o parte dintre participanți au scandat „Nu ne vindem, nu cedăm”, „Libertate, libertate” și „Căline, Căline, poporul e cu tine”.

Georgescu a făcut referire la semnificația istorică a localității Călugăreni și la rolul credinței în societate.

„Dragii mei, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne bucurăm astăzi de întâlnirea noastră aici, la Călugăreni. Vă mulțumesc! Călugăreni, loc istoric, loc sfințit, în 1595, din jertfă, credință și curaj. Încă se mai aude vuietul marii bătălii a lui Mihai Viteazu. Strămoșii noștri nu s-au plecat. Ei au înfruntat un imperiu, cel mai mare la acea vreme, și-au apărat crucea, libertatea și pământul nostru sfânt. Strămoșii, dragii mei, ne privesc acum din ceruri și ne întreabă „ce faceți voi?”. Suntem neam de voievozi, nu neam de slugi. România noastră nu este de vânzare. Pământul nostru nu este de vânzare. Sufletul nostru nu este de vânzare. Nu ne vindem”, a spus acesta.

În timpul discursului, participanții au scandat „Călin Georgescu este președinte” și „Nu ne vindem, nu cedăm!”.

La finalul intervenției, Georgescu a criticat clasa politică și a folosit din nou expresia „trezire în conștiință”.

„Cine muncește pământul trebuie să fie liber și stăpân în țara lui. Puterea adevărată este în Dumnezeu și se află în poporul român cel drept credincios, trezit în conștiință și neînfricat. Nu mai putem să stăm și să așteptăm salvarea de la politicienii aflați la putere care au dovedit în 36 de ani neputința și reaua credință. Destul! Există Dumnezeu! Să ne rugăm la bunul Dumnezeu și la Maica Domnului să ne lumineze pe toți. Să ne întărească în nădejde. Să ne ocotească familiile, familia mica și familia mare. Sus inimile! Nu există Înviere fără cruce. România va renaște. Mare este numele Sfintei Treimi!”, a spus Călin Georgescu, în aplauzele și uralele susținătorilor prezenți la Târgul de la Călugăreni.