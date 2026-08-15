Armata poloneză va deveni în curând cea mai mare din Europa, a declarat premierul Donald Tusk, sâmbătă, de Ziua Forțelor Armate Poloneze, în contextul programului amplu de modernizare militară. Donald Tusk a afirmat că Polonia își dorește să evite un război, însă acest lucru poate fi garantat doar printr-o armată puternică, pregătire militară, independență și suveranitate.

15 august este Ziua Forțelor Armate Poloneze și marchează, totodată, victoria din Bătălia de la Varșovia din 1920, confruntare decisivă în Războiul polono-bolșevic. Victoria a contribuit la păstrarea independenței Poloniei și la oprirea expansiunii spre vest a Rusiei postrevoluționare.

În prezent, granița de est a Poloniei, care se învecinează cu Rusia și Belarus, reprezintă una dintre principalele preocupări de securitate ale Varșoviei.

„Armata noastră va fi în curând cea mai mare din Europa. Chiar și astăzi, se poate spune că construim o forță care va determina soarta regiunii prin modernitatea și efectivele sale”, a declarat premierul polonez Donald Tusk.

Premierul polonez a vorbit și despre rolul Varșoviei în NATO și despre relația cu Statele Unite, Canada și aliații europeni.

„Polonia a jucat un rol-cheie în asigurarea faptului că NATO nu s-a divizat, astfel încât să nu fim nevoiți să alegem între Statele Unite și Europa, deoarece unii oameni aveau astfel de idei. Vrem să fim un aliat solid, extrem de practic și bine pregătit pentru Statele Unite și Canada, dar mai presus de toate pentru aliații noștri europeni”, a afirmat premierul polonez.

Donald Tusk a susținut că o țară poate preveni un conflict atunci când dispune de suficiente capacități militare și este pregătită să își apere independența.

„Vrem să evităm războiul – și numai cei care sunt puternici, bine pregătiți, independenți și suverani vor reuși acest lucru”, a subliniat Donald Tusk.

Premierul polonez a enumerat patru direcții pe care le consideră esențiale pentru securitatea țării: protejarea frontierelor, consolidarea alianțelor, investițiile în securitate și dezvoltarea economiei.

Șeful guvernului de la Varșovia a insistat că obiectivul Poloniei este prevenirea războiului, dar și pregătirea pentru orice eventualitate.

„Nu mai vrem alte bătălii, iar dacă totuși vom avea parte de ele, vrem ca acestea să fie victorioase. Dar vrem să evităm războiul – și numai cei care sunt puternici, bine pregătiți, cu adevărat independenți și suverani vor reuși acest lucru”, a declarat premierul polonez Donald Tusk.